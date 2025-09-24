Simón Vidal, el valenciano al timón de la flotilla a Gaza atacada por drones: "Estamos ilesos y con más ganas"

En la flotilla que cruza desde inicios de septiembre el Mediterráneo para transportar ayuda humanitaria al pueblo palestino no importan los orígenes sino el destino: Gaza. Pero entre todo el crisol de nacionalidades a bordo (hay personas de cerca de medio centenar de países) se encuentran al menos tres valencianos. Uno de ellos, como ya publicó Levante-EMV, es Juan Bordera, diputado de Compromís en las Corts. Y hay dos más: Simón Vidal, capitán de uno de los barcos, y Sofía Buchó, una activista de Burriana.

Los tres están sanos y salvos tras otra noche muy complicada en alta mar, en la que han sufrido el ataque de varios drones que han lanzado químicos y explosivos, alcanzando varios barcos de la comitiva (no al suyo). Es el tercer incidente que sufren en apenas 24 días de navegación en los que casi no han pisado tierra firme. Pese a todo, explican a este diario que tienen los “ánimos intactos” y “más ganas si cabe” de seguir con su misión y alcanzar Gaza, donde su fin último es abrir un corredor humanitario de forma “pacífica”, un concepto en el que inciden con insistencia porque, recuerdan, "no somos una amenaza".

Al timón de una de las 38 embarcaciones que integran la Global Sumud Flotilla, el ‘Sirius’, está Simón Vidal, un marino de València con amplia experiencia en labores de ayuda humanitaria en el mar. Es capitán del Aita Mari, buque de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario que, como el Open Arms, peina el mediterráneo para socorrer a quienes se lanzan al agua en busca de un futuro en Europa. Ese bagaje profesional y los contactos que ha ido generando en ese trabajo hicieron que los organizadores del viaje pensaran en este valenciano para este proyecto.

Y no lo dudó. “Como muchos, llevaba tiempo con una gran sensación de impotencia ante semejante horror y no me lo pensé. Es una obligación moral”, explica sobre los motivos que le llevaron a pasar a la acción. Vidal es consciente del “eco mediático” que tiene la flotilla, pero incide en que lo “importante” es que ese foco “sirva para poner los ojos en Gaza y meter presión a los gobiernos para que actúen contra Israel y acaben con el genocidio”. Apela también a la calle para que mantenga las movilizaciones.

La tripulación del 'Sirius' donde viajan los valencianos Vidal, Buchó y Bordera. / Levante-EMV

"Más ganas si cabe" pese a los ataques

La travesía no está siendo sencilla. Pese a que todavía están a unos cuatro días de navegación de lo que se considera como la "zona de alto riesgo", donde Israel ha interceptado en días pasados a otras embarcaciones de la flotilla, llevan ya varios sustos en el cuerpo y lo que es peor, temen que haya más. El último fue la noche del martes, cuando fueron atacados por una serie de drones que lanzaron ácido y granadas aturdidoras, afectando a nueve barcos.

Vidal cuenta que toda la tripulación "está bien" y que algunas embarcaciones han sufrido "pequeños daños", pero se han podido solucionar sin mayores problemas al no ser estructurales. "Seguimos con ganas y determinación. Con los ánimos intactos y más ganas si cabe de seguir nuestro camino a Gaza y seguir reivindicando la libertad del pueblo palestino", añade.

"Nos quieren asustar, pero seguimos"

En el 'Sirius' que capitanea Vidal viajan 33 personas, entre ellas la castellonense Sofía Buchó. La activista de Burriana también se muestra impermeable a estos incidentes, que considera intentos de intimidación. Ataviada con un chaleco salvavidas, y en mitad de la noche, Buchó emitió un vídeo desde su instagram para explicar lo ocurrido y reiteró: "Queremos recordar a todos que esta es una flotilla no violenta, cuya misión es humanitaria para ayudar a Gaza".

Y ya a la mañana siguiente, sin apenas dormir, realizó otra conexión para relatar los ánimos de la tripulación. "Tratan de asustarnos, romper la moral, dividirnos, cansarnos, pero nuestra misión es inquebrantable y seguimos navegando, con los ojos puestos en Gaza, donde se está cometiendo la última etapa de un genocidio. Nuestra determinación es mucho más grande", afirmó tajante, al tiempo que instó a no desviar la atención de lo importante: la población civil.

Asimismo, el diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, reclamó ayer a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que movilice buques de la Armada española para dar protección a la flotilla. El diputado de Compromís Juan Bordera, a bordo también del 'Sirius', ha explicado a su formación la grave situación y que incluso Italia les ha enviado una fragata escolta. Ibáñez ha preguntado a Exteriores y Defensa sobre qué medios ha dispuesto España.