Tamayo (Aemet) responde a Mazón: "Se avisó con tiempo suficiente para actuar"

El president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón calificó ayer a Jose Ángel Núñez como "jefe de las lluvias" en el Debate de Política General mientras repetía un relato centrado en una mala previsión de la propia Agencia Estatal de Metereología (Aemet) el 29 de octubre. Así que el delegado de la Aemet en al Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ha defendido este miércoles en rueda de prensa la profesionalidad de Núñez y de la Aemet y ha sido tajante: "Se avisó con tiempo suficiente para actuar".

A preguntas de los medios de comunicación, Tamayo, que se caracteriza por la prudencia en sus declaraciones, ha recalcado que, de entrada, Núñez no es "el jefe de las lluvias" sino que es "el jefe de Climatología de la delegación de Aemet en la Comunitat Valenciana" y un "magnífico profesional que siempre ha estado dispuesto a informar de la manera más objetiva y profesional".

Por activa y por pasiva

Respecto al argumentario del Consell de que el 29 de octubre llovió cuatro veces más de lo que dijo la Aemet, Tamayo aseguró que "ya hemos dicho por activa, por pasiva y en innumerables ocasiones que cuando se da un aviso rojo significa que se va a superar un umbral acordado con protección civil". "Cuando las lluvias superen ese umbral la situación va a ser catastrófica. Ese umbral es la cantidad mínima, es 180 litros por metro cuadrado y significa que es 'a partir de'. Eso es lo que quiere decir una alerta roja: que va a haber problemas muy importantes y que por lo tanto hay que tomar medidas", desgranaba. Sobre saber la cantidad exacta de lluvia que va a caer fue rotundo de nuevo: "eso ni lo sabemos nosotros ni lo sabe nadie", pero lo que "sí sabes es que tenemos una situación de riesgo y que las cantidades pueden ser muy importantes".

Jorge Tamayo, en rueda de prensa. / Levante-EMV

Tamayo explicó que, por una parte, está "el pronóstico" y por la otra, "la vigilancia, es decir, se va informando de lo que está ocurriendo. Información que se da a quien luego tiene que tomar las medidas de gestión". "Mucho más allá de decir que Aemet emitió los avisos que correspondían con tiempo suficiente para actuar, es decir, antes de las 10 de la mañana, pues no tengo mucho más que añadir. El umbral es un umbral. No se dijo que iba a llover 180 litros por metro cuadrado. Se dijo que iba a llover por encima de 180 litros por metro cuadrado. El aviso naranja sí está acotado, entre tanto y tanto. Pero el aviso rojo no, marca el mínimo", explicó.

Pocos avisos rojos y una conversación manipulada

Además, el máximo responsable de la Aemet en la Comunitat Valenciana ha asegurado que, además, "hay muy pocos avisos rojos de precipitaciones". "Indica alerta máxima, aunque la metereología no es una ciencia exacta porque existen variaciones respecto al punto exacto, pero sí se indica el entorno donde va a ocurrir", ha añadido, tras hacer referencia a la conversación "filtrada y manipulada donde se dijo exactamente que a las 15 horas venía lo peor".

"Esa predicción fue magnífica desde el punto de vista técnico porque con lo que estaba pasando y con lo que iba a pasar se predijo que no iba a afectar a la ciudad de València ni el aeropuerto, y así fue. Desde el punto de vista técnico esa predicción fue muy exacta. Indicaba que lo peor venía a partir de las 15 horas y que la tormenta despejaría hacia otras zonas al final del día, como así fue también", ha concluido Tamayo.