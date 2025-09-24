Estado del tráfico: Dos accidentes en la V-21 y A-7 complican los accesos a València

Varios accidentes en las principales vías de acceso a València complican el tráfico a estas horas de la mañana. Las retenciones llegan a superar los 6 kilómetros en algunas zonas. Un accidente en la V-21 a la altura de Puzol a su paso por Meliana en sentido norte complica la circulación con tráfico muy lento. Los coches siniestrados están situaciones en el arcén lo que provoca que la circulación será muy lento y haya varios kilómetros de retenciones.

En la A-7 sentido Alicante antes de llegar a Sagunt, la situación del tráfico a esta hora también es complicada debido también a un accidente. Debido a la congestión del tráfico los coches se están desviando hacía la nacional para evitar los atascos. Por otro lado la V-30 también sufre retenciones desde San Marcelí hasta Mislata.

Las principales vías de acceso a la ciudad sufren atascos y retenciones desde primera hora de este miércoles. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.