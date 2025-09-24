Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estado del tráfico: Dos accidentes en la V-21 y A-7 complican los accesos a València

Numerosas carreteras que dan acceso a la ciudad registran atascos desde primera hora de esta mañana

Retenciones y atascos en la V-30

Retenciones y atascos en la V-30 / DGT

Miguel Marzal

Varios accidentes en las principales vías de acceso a València complican el tráfico a estas horas de la mañana. Las retenciones llegan a superar los 6 kilómetros en algunas zonas. Un accidente en la V-21 a la altura de Puzol a su paso por Meliana en sentido norte complica la circulación con tráfico muy lento. Los coches siniestrados están situaciones en el arcén lo que provoca que la circulación será muy lento y haya varios kilómetros de retenciones.

En la A-7 sentido Alicante antes de llegar a Sagunt, la situación del tráfico a esta hora también es complicada debido también a un accidente. Debido a la congestión del tráfico los coches se están desviando hacía la nacional para evitar los atascos. Por otro lado la V-30 también sufre retenciones desde San Marcelí hasta Mislata.

Las principales vías de acceso a la ciudad sufren atascos y retenciones desde primera hora de este miércoles. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.

  • En la A-3 en el km 339.249 en Ventas del Poyo sentido creciente de la kilometración. En el km 340.449 en el Polígono Industrial Sur sentido decreciente de la kilometración.  A la altura de Mislata desde el km 351 al km 352 sentido Valencia.
  • En la V-30 en el km 13.741 en  Paterna  sentido decreciente de la kilometración. Desde el km 9 en Xirivella al km 8 en Barrio de la Luz en Valencia, sentido Puerto de València.
  • En la A-7 desde el km 327 en la Cañada al km 324.5 en Cruz de Gracia sentido Barcelona. En el km 16.477 en la Cañada sentido creciente de la kilometración.
  • En la V-31 desde el km 11.11 en Sedavi al km 13 en Horno de Alcedo sentido Valencia.A la altura de Horno de Alcedo desde el km 13.3 al km 12 sentido Alicante.  
  •  En la V-21 desde el km 16 en Alboraia al km 18 en Valencia sentido Valencia. Carril de alta ocupación abierto: desde el km 16.71 en Alboraia al km 10.39 en Albuixech sentido Puzol. En el km 16.71 en Alboraia sentido decreciente de la kilometración.
  • La carretera CV-36 desde el km 4 en Picanya al km 0.12 en Horno de Alcedo sentido València.
  • La carretera CV-35 desde el km 5 en Lloma Llarga al km 8 en Cruz de Gracia sentido Ademuz.

 

