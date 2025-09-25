El catedrático Gustau Camps-Valls, nombrado "Fellow" de la American Geophysical Union

Gustau Camps-Valls, físico y catedrático de Ingeniería Electrónica en la Universitat de València, ha sido nombrado Fellow de la American Geophysical Union (AGU), la mayor organización internacional dedicada a las ciencias de la Tierra y del espacio. Mediante este reconocimiento, la AGU destaca la "excelencia científica" de Camps-Valls, quien recibirá la distinción en la ceremonia oficial que se celebrará el próximo mes de diciembre en Nueva Orleans (USA), según ha informado la institución académica en un comunicado. Gustau Camps-Valls se une así al selecto grupo de 52 personas distinguidas por la American Geophysical Union (AGU), una de las organizaciones científicas "más influyentes" en el ámbito de las ciencias de la Tierra y del espacio. Fundada en 1919 en el seno de la National Research Council de EE.UU., la AGU se consolidó como entidad independiente en 1972 y, desde entonces, ha desempeñado un papel "central" en la promoción de la investigación a nivel global.

Las revistas más prestigiosas

Además de editar algunas de las revistas científicas más prestigiosas del campo, como 'Geophysical Research Letters' y 'Journal of Geophysical Research', organiza cada año el AGU Fall Meeting, uno de los congresos más importantes del mundo en su especialidad. En esta ocasión, Camps-Valls ha sido distinguido por su investigación e innovación en el uso del aprendizaje automático aplicado a la teledetección. "Sus metodologías pioneras han impulsado significativamente el desarrollo del campo y han contribuido, además, a la formación de nuevas generaciones de investigadores", señala la UV.

Gustau Camps-Valls, doctor en Física y catedrático de Ingeniería Electrónica, es el coordinador del grupo de Procesamiento de Imágenes y Señales (ISP) del Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València. Trabaja en IA para las ciencias de la Tierra y el clima.

De los más citados

Figura desde 2020 en la lista de Highly Cited Researcher -especialistas más influyentes por su alto índice de citas-, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a estos campos, incluyendo IEEE Fellow (2018), Ellis Fellow (2019), Fellow of the European Academy of Sciences (EurASc) y Fellow de la Academia Europaea (AE).

En los últimos años ha recibido dos becas de investigación del European Research Council -una ERC Consolidator (2015) y una ERC Synergy grant (2019). Es el actual coordinador de un programa Ellis en 'Machine Learning for Earth and Climate Sciences'. Desde su condición de 'Fellow' de la AGU, Camps-Valls actuará como experto a escala internacional, asesorando tanto a organismos gubernamentales como a organizaciones ajenas al ámbito estrictamente científico. Los galardones de 2025 serán entregados durante la ceremonia oficial AGU25, que tendrá lugar en Nueva Orleans, Luisiana (USA), el próximo mes de diciembre.