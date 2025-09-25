El CEU de València abre un "laboratorio" al público 12 horas con 40 actividades

Talleres, demostraciones, juegos, charlas interactivas y retos lúdicos para acercar la ciencia a la sociedad. La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra el próximo viernes, 26 de septiembre, de 9 a 21 horas, la Noche Europea de las Investigadoras, en el marco del proyecto europeo MedNight. La CEU UCH forma parte como entidad asociada de esta red de 14 universidades y centros de investigación del Mediterráneo en Grecia, Italia, España, Turquía, Chipre, Francia, Túnez y Bosnia y Herzegovina, que celebrarán esta "noche científica" de forma simultánea. El Palacio de Colomina-CEU, en la calle Almodí, será la sede en Valencia de MedNight, con cerca de cuarenta actividades divulgativas abiertas al público en general y dirigidas por los y las investigadoras de la CEU UCH.

Según destaca la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, Alicia López Castellano, "el propósito principal de MedNight es acercar la ciencia a la sociedad, mostrando no solo el trabajo de quienes investigan, sino también el impacto positivo que sus descubrimientos tienen en la vida diaria y en el progreso colectivo. Queremos poner en valor la carrera investigadora, despertar vocaciones científicas, especialmente entre las más jóvenes, y subrayar la importancia de la investigación en el desarrollo cultural, social y económico. Por eso, los investigadores de la CEU UCH vamos a convertir el Palacio Colomina en un auténtico laboratorio abierto al público durante todo el día 26 de septiembre".

Calcular edad vascular o disminuir el dolor

Entre las cerca de 40 actividades divulgativas gratuitas y abiertas a todos los públicos, se celebrarán diversas charlas interactivas sobre temas como el estudio del envejecimiento, el proceso de la neurogénesis que mantiene nuestro cerebro en construcción o la mejor dieta antiinflamatoria para prevenir el deterioro cognitivo, con cribados gratuitos para detectarlo de forma temprana.

Los valencianos que se acerquen al Palacio de Colomina CEU el 26 de septiembre podrán también participar en el cribado para calcular su edad vascular y en talleres sobre técnicas de soporte vital avanzado, realidad virtual inmersiva o el lavado de manos correcto. En estos talleres también se podrán descubrir estrategias para disminuir nuestra percepción del dolor, para mejorar nuestra dieta descifrando el contenido de las etiquetas de los alimentos o para entender el metabolismo de la glucosa en nuestras células. Y se podrán asumir roles profesionales, como en el taller sobre el momento idóneo para el pinzamiento del cordón umbilical, o en los dedicados a "abrir el Parlamento" o a ser "profe por un día".

Juegos y visitas guiadas

Para los más pequeños, habrá juegos didácticos que permitirán descubrir de forma lúdica cómo actúan los antibióticos frente a las bacterias multirresistentes, cuáles son las "microbatallas" entre bacterias y sus "cazadores" que se producen en nuestro organismo, cómo se propagan los virus y qué vectores transmiten enfermedades emergentes. También habrá actividades didácticas para descubrir cómo son y actúan los microorganismos causantes de infecciones como la listeriosis o la leishmaniosis, cómo se compone nuestro tejido celular, cuáles son los mecanismos que nos permiten la visión, cómo se forman las neuronas en nuestro cerebro o cuál es la relación entre nuestro tejido graso y las enfermedades cardiovasculares y renales.

En las sesiones de la tarde, el público valenciano podrá también descubrir cómo diversas obras de arte conocidas reflejan enfermedades o uso de medicamentos. En el ámbito de la salud animal, investigadores de la CEU UCH presentarán también las técnicas más avanzadas en la clínica equina y los métodos para observar y descifrar el comportamiento de los animales y entender mejor su conducta. Y los asistentes podrán participar en una visita guiada gratuita por la Valencia veterinaria, que partirá de la calle Almodí, a las 18 horas.

De forma simultánea, en el arco mediterráneo

Las actividades de la CEU UCH en la Noche Mediterránea de las Investigadoras, se celebrarán de forma simultánea con los 14 centros de 8 países que forman parte del proyecto MedNight: Genopolys, centro de divulgación mixto del CNRS francés, el INSERM y la Universidad de Montpellier, el Centro Hospitalario Universitario de Toulouse (CHUT), la Marie Curie Alumni Association (MCAA), el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información ATHENA y SciCo en Grecia, así como SciCo Chipre, el Monastir Science Palace en Túnez, la Asociación Europea de Rectoras, la Universidad Kadir Has de Estambul, el CIEMAT, el MUDIC y El Caleidoscopio en España, todos ellos bajo la coordinación de la Universidad de Messina en Italia.

MedNight cuenta con financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea, en el marco de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, según el acuerdo de subvención nº 101162227. Las actividades de la CEU UCH para este evento, como entidad asociada a MedNight, se realizan con la colaboración de la Dirección General de Igualdad de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, para dar visibilidad a las mujeres en la ciencia y promover las vocaciones científicas entre las jóvenes.