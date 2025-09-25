La Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre la gestión de la dana tras el apoyo de la Comisión de Peticiones

"Punto 24 sobre una supuesta infracción de la directiva 2007/60 relativa a la gestión de los riesgos de inundación, los peticionarios están en la sala, tienen cinco minutos". Así ha comenzado en la sala la comparecencia de dos asociaciones de víctimas de la dana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Han hablado finalmente algo más de cinco minutos, que se han repartido entre Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 . Ha sido un discurso sin alusiones directas al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el que se ha hablado de forma genérica de "los gobiernos", pero en el que sí se ha deslizado una alusión al jefe del Consell. "Él y su gobierno hacían caso omiso al grito desesperado", ha destacado Rosa Álvarez.

Por lo demás, en un discurso muy emotivo que ha acabado en lágrimas, han considerado "evitables" las muertes. "Porque sí había previsiones, sí había tiempo, sí existían planes que, si se hubieran aplicado con rigor, habrían salvado vidas". "No fue un fallo natural, sino la gestión de nuestros representantes políticos, que no estaban donde debían estar", ha defendido Álvarez.

Verdad, justicia y reparación

Estas dos asociaciones de víctimas de la dana han comparecido este jueves, alrededor de mediodía, en la Comisión de Peticiones del Europarlamento. En su intervención, Álvarez ha considerado que "no hubo gestión de la emergencia, ni previsión ni alerta, se dejó a la gente más vulnerable abandonada a su suerte", algo que no ha considerado un "error administrativo" sino "una negligencia que costó 229 vidas". Por eso, no quieren "palabras de ánimo" ni compasión sino "verdad, justicia y responsabilidades". "Exigimos que se señale con nombre y apellidos a quienes, teniendo deber de protegernos, no lo hicieron, sean quienes sean", ha incidido Álvarez. Las víctimas se niegan, pues, al "discurso de la inevitabilidad".

"Decimos con total claridad que, a pesar de que existían previsiones meteorológicas e hidrológicas con antelación, las medidas de prevención y respuesta resultaron insuficientes ante la magnitud del fenómeno climático convertido en tragedia humana por la falta de una alerta en tiempo y forma por parte de la Generalitat", ha defendido, por su parte, Mariló Gradolí.

Por eso, las víctimas han traído a la sala "testimonios de supervivencia y de pérdida, relatos de personas que lucharon por su vida, de familias que aún sufren la ausencia de sus seres queridos". Pero también "de empresas, comercios, trabajadores y trabajadoras que vieron cómo se desmoronaba su mundo en cuestión de minutos. Nombres y escenas: gente aislada en centros comerciales, trabajadores atrapados en carreteras, vecinos aferrados a rejas durante horas, rescatistas que arriesgaron todo".

Reunión de las asociaciones de víctimas con ténicos en el Parlamento Europeo el miércoles / Redacción Levante-EMV

En esta convocatoria de la Comisión de Peticiones, el único punto de contacto directo con la ciudadanía de la cámara comunitaria, han intervenido por parte de los grupos tres eurodiputados valencianos: Sandra Gómez, por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, por el Partido Popular Europeo, y Vicent Marzà, por Los Verdes/Alianza Libre Europea. Los dos últimos no son miembros.

González Pons: "El Estado, en su acepción extensa, no estuvo donde debía"

En cuanto a los grupos, el eurodiputado Esteban González Pons ha comenzado indicando que "no todas las víctimas se sienten representadas y que hay discrepancias entre los perjudicados, pero eso no quita la perdida personal ni menoscaba el sufrimiento". "La riada les quitó a quienes querían. Y esa condición digna de damnificadas sobrepasa cualquier consideración política", ha añadido. "Podríamos haber construido infraestructuras, pero no lo hicimos, contamos con sistemas de prevención y alerta que antes resultaban inverosímiles", ha reconocido, aunque ha considerado que con el "pico histórico" de lluvias "cómo acertar con cualquier decisión posterior". Eso sí, ha destacado que "el Estado, tomado en su acepción extensa, no estuvo donde debía cuando en Valencia más se le necesitó". Esa "acepción extensa", se intuye, incluye a los gobiernos de las comunidades autónomas, en este caso, al Consell.

Por su parte, la socialista Sandra Gómez ha comenzado pidiendo perdón a las víctimas "en nombre de este parlamento". "Solo cuando al PP se le empezó a caer la cara de vergüenza delante de Von der Leyen permitieron que finalmente vinieran aquí", ha denunciado. En orden de intervención, Juan Carlos Girauta, de Patriotas, ha arremetido contra el "fanatismo climático que ha frenado proyectos de adaptación de la cuenca y del barranco del Poyo". En cuanto Vicent Marzà, de Compromís, ha denunciado que, "con 229 personas muertas, hay un president de la Generalitat que se burla de ellas". Ha recalcado que aún no han podido comparecer en el Congreso de los Diputados y que hay unas "responsabilidades claras y unas negligencias que han comportado" todas estas muertes.