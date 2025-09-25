Los 12 consejos para prevenir el cáncer: así es la exposición interactiva de Cáncer Valencia

Aprender a prevenir el cáncer. Ese es el mensaje y el objetivo principal de la exposición "Menos es más" que Cáncer València inaugura este miércoles coincidiendo con el Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer. Se trata de una muestra interactiva de paneles modulares, con juegos, actividades y contenido audiovisual mediante códigos QR, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía las recomendaciones saludables contra la enfermedad de una manera "práctica, sencilla y atractiva".

La exposición se basa en las 12 recomendaciones incluidas en el "Código europeo contra el cáncer" -se actualizará a mediados de octubre- que, de seguirlas, pueden ayudar a "evitar el 40 % de los casos", explica la coordinadora de Promoción de la Salud de Cáncer Valencia, Natalia Ruiz, quien también puntualiza que "no quiere decir que si los cumplimos todos tenemos un 100 % de evitar la enfermedad, aunque sí reducimos mucho las probabilidades".

Los visitantes podrán descubrir una serie de hábitos a adoptar en su vida, pero Ruiz también recuerda que la enfermedad también depende de una serie de decisiones gubernamentales y del desarrollo de políticas que favorezcan el cumplimiento de estas rutinas saludables. Uno de esos ejemplos es la ley contra el tabaco que, en su futura actualización, vetará el humo en las terrazas de los bares y restaurantes o en eventos culturales al aire libre.

La coordinadora de Promoción de la Salud de Cáncer València, Natalia Ruiz, recibe a Levante-EMV en la exposición "Menos es más" / Miguel Angel Montesinos

Una exposición itinerante

Los paneles de "Menos es más" se podrán visitar en la sede de Cáncer València hasta el 8 de octubre -tienen su sede en la avenida del Puerto, 11 de València-, pero después se desplazarán a otros espacios como el Mercado de Colón o Feria Valencia; hay otros puntos aun sin cerrar, pero previstos. "La idea es que la gente no vaya adrede a buscarla, sino que se la encuentre -, cuenta Ruiz-. Por eso, buscamos espacios con mucho tránsito de personas como lugares de ocio, espacios culturales, empresas o centros de investigación".

Un panel de la exposición 'Más es menos' de Cáncer València proponer construir un plato saludable. / Miguel Angel Montesinos

Está pensada también para acoger la visita de grupos escolares, a partir de 11 años. Hay juegos para construir el plato más saludable, muestras de silicona para aprender a realizarse autoexploraciones de mama y sets para impactar sobre el consumo del tabaco o el alcohol.

Los 12 consejos

La base de todo son las 12 recomendaciones del "Código europeo contra el cáncer":

No fumar y mantener un espacio sin humo. Es imprescindible no consumir ni tabaco convencional ni los nuevos dispositivos como los vápers.

y mantener un espacio sin humo. Es imprescindible no consumir ni tabaco convencional ni los nuevos dispositivos como los vápers. Mantener un peso saludable .

. Hacer ejercicio a diario y, por tanto, limitar el sedentarismo.

y, por tanto, limitar el sedentarismo. Comer saludable . Los principales alimentos en la dieta deben ser los cereales, las legumbres, las frutas y las verduras.

. Los principales alimentos en la dieta deben ser los cereales, las legumbres, las frutas y las verduras. Evitar el consumo de alcohol .

el consumo de . No tener una exposición excesiva al sol, sobre todo entre los niños. Y, en caso de exponerse, se debe utilizar protección solar. Es importante, también, evitar las cabinas de rayos UVA.

sobre todo entre los niños. Y, en caso de exponerse, se debe Es importante, también, evitar las cabinas de rayos UVA. Cumplir las normas de salud y seguridad laboral .

. Evitar la exposición al radón y, si hay en el domicilio, tomar medidas para reducirlo.

y, si hay en el domicilio, tomar medidas para reducirlo. Promover la lactancia materna y limitar el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva.

y limitar el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva. Vacunarse contra la hepatitis b y el papiloma humano.

papiloma humano. Participar en los programas de detección precoz del cáncer. Además del habitual de mama, están también el colorrectal y el cervicouterino.

El objetivo del 70 %

La prevención, fomentada en esta muestra, es clave para conseguir el objetivo de Cáncer Valencia para el 2030: una tasa de supervivencia del 70 %; en la actualidad, es del 55,3 % entre los hombres y del 61,7 % entre las mujeres. La meta es «ambiciosa» porque «el cáncer afectará a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres», como ha explicado en reiteradas ocasiones el presidente de la asociación, Tomás Trenor.