“Abrir una escuela es cerrar una cárcel": Víctor Hugo para celebrar el día de los reclusos

Con la cita de Víctor Hugo -"abrir una escuela es cerrar una cárcel"- por bandera y la reinserción de los internos como faro y guía del quehacer diario en la cárcel de Picassent, el subdirector del Centro de Inserción Social (CIS) Torre Espioca, Miguel Ángel Martínez, reivindicó este miércoles, Día de la Merced, la patrona de las instituciones penitenciarias, la labor de las decenas de trabajadores que integran la plantilla pública que día a día desarrollan "un trabajo complejo y silencioso" por el que "la sociedad tiene una deuda de reconocimiento con estos ellos por su cotidiano esfuerzo en una difícil misión".

Martínez destacó esa labor, que, dijo, "no es sencilla, porque se enfrentan a situaciones difíciles que exigen una gran dosis de profesionalidad. Su labor no es simplemente mantener la seguridad de los centros penitenciarios, también implica guiar y asistir a aquellos que están bajo su custodia. Desarrollan su actividad con personas que tienen muchos problemas y trabajan en condiciones difíciles. Por ello, tiene un gran valor su profesionalidad y compromiso".

Los funcionarios de Prisiones fueron los auténticos protagonistas -"el Día de la Merced debe servir para hacer visible y poner en valor al profesional penitenciario", destacó Martínez- de una jornada en la que también se premió con la medalla de plata al mérito penitenciario al máximo responsable de la Policía Nacional, el jefe superior de Policía de la C. Valenciana, Carlos Gajero, y a la catedrática de Sociología de la Universitat de València, Marisol Lila Murillo, como responsable del programa Contexto dedicado al trabajo con los agresores machistas para lograr su integración.

La cárcel como oportunidad de cambio

Precisamente por ello, el director del CIS recordó que "la Virgen de la Merced invocada desde hace siglos como protectora de cautivos, representa el espíritu de misericordia y redención. En nuestro tiempo, ese legado se traduce en el compromiso de que la prisión no sea únicamente un castigo, sino también una oportunidad de cambio. Este día tiene un profundo valor simbólico: nos recuerda que la privación de libertad solo puede ser legítima si se acompaña de dignidad, respeto y esperanza. Fiódor Dostoyevski dijo que “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que reciben sus presos.” Esa cita nos enseña que lo que hacemos aquí dentro habla de quiénes somos fuera".

Además de las dos medallas de plata, fueron galardonados con la de bronce dos funcionarias del CIS, un educador, la responsable en València de la Fundación Diagrama, dedicada a la integración de los reclusos, y el directivo de Industrias Ochoa que confió hace más de 30 años en los reclusos para el desarrollo de los talleres productivos en los que se fabrica parte de la producción aún hoy y que es una de las principales bases de la reinserción social de la población reclusa.

Así mismo fueron premiados con una mención honorífica siete funcionarios de Prisiones -dos mujeres y cinco hombres- por su labor este año. Entre ellos, se encuentran los dos jefes de servicio que gestionaron una cárcel aislada y anegada durante la dana que hace ahora casi un año arrasó el sur y este de Valencia.

Por último, recibieron menciones honoríficas por los 25 años de trabajo en Instituciones Penitenciarias otros 19 funcionarios.

Siete millones para el hospital penitenciario

El acto concluyó con el discurso del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, quien destacó una realidad poco conocida: que el sistema penitenciario español es uno de los más reconocidos en el espacio europeo, pero también en el resto del mundo, por "su eficacia, con una tasa de reincidencia del 19,5%", muy inferior a la de países del mismo ámbito socioeconómico. "Vuestra implicación es lo que hace que este sistema sea un referente en Europa", premió con sus palabras el trabajo de los funcionarios y los equipos directivos.

Admitió que para desarrollar esa labor con garantías "es necesario contar con los adecuados recursos e infraestructuras dignas" para los trabajadores públicos y para la población reclusa.

En este sentido, recordó que en este momento hay "13 actuaciones, con una dotación global de 15 millones de euros" para mejorar, reformar o construir instalaciones penitenciarias en la C. Valenciana. En Valencia, destacó, se están ejecutando proyectos de mejora en el centro penitenciario Valencia Antonio Asunción, más conocida como la cárcel de Picassent por su ubicación, por valor de 2,5 millones de euros y hay otros siete destinados a terminar un viejo proyecto y una reivindicación histórica: el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas.