Directo: Las Corts debaten las propuestas de resoluciones del Debate de Política General

Directo: Las Corts debaten las propuestas de resoluciones del Debate de Política General

Las propuestas de resolución que este jueves se debatirán en las Corts volverán a ser un nuevo examen del nivel de complicidad entre PP y Vox. Después de una primera sesión donde Carlos Mazón alabó y agradeció el papel de los voxistas como aliado parlamentario y remarcó las coincidencias en materia de inmigración, vivienda, agricultura o hasta el valenciano, esas palabras pasarán este jueves por el algodón de las votaciones donde los 'populares' deberán mostrar su grado de apoyo a las exigencias de la formación de Santiago Abascal, que no desaprovecha la situación para apretar un poco más en sus reivindicaciones.