La división en Compromís se convierte en un flanco de ataque para Mazón

Como si se tratara de la Kerkoporta, la pequeña puerta por la que se colaron las tropas otomanas en su conquista de Constantinopla, la derecha ha encontrado en la delicada situación orgánica de Compromís un resquicio por el que percutir contra la coalición, un flanco débil sobre el que tanto Carlos Mazón como Vox incidieron el martes en el Debate de Política General de las Corts prácticamente a la vez que los dos diputados valencianistas en el Congreso votaban (otra vez) en sentido opuesto sobre la delegación de competencias migratorias a Cataluña.

La escena casi coincide en el tiempo, aunque a 360 kilómetros de distancia física: mientras el jefe del Consell se preguntaba en el pleno autonómico si Compromís era "un partido, una coalición o un club de amigos", Alberto Ibáñez y Àgueda Micó, el primero de Iniciativa y la segunda de Més y ambos elegidos bajo la misma candidatura de julio de 2023, discrepaban en su voto a la propuesta pactada por PSOE y Junts: el primero la rechazaba y la segunda la apoyaba.

Es la segunda vez que dividen sus votos después del divorcio físico evidenciado con la salida de Micó del Grupo Plurinacional Sumar, en el que sigue Ibáñez, al Grupo Mixto. Lo paradójico en este caso es que la dirigente del antiguo Bloc se alineó con sus excompañeros de Sumar mientras que el coportavoz de la pata ecosocialista de Compromís se saltó las directrices de su grupo y votó junto al diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, y los cuatro de Podemos que están en el Mixto, una desvinculación de los criterios del partido de Yolanda Díaz que, sin embargo, no acarreará sanción.

Esa escena que se vivía en Madrid tenía su eco verbal en las Corts con la réplica de Mazón al discurso del síndic de Compromís, Joan Baldoví. "¿Qué es Compromís, un partido, una coalición, un club de amigos? ¿Están o no a favor de una intervención militar en Gaza? ¿Van a llamar a Pedro Sánchez a la comisión de investigación de la dana? En el mismo día han dicho una cosa y la contraria”, señaló incidiendo en asuntos que han dividido a los valencianistas en su acción en el Congreso en las últimas semanas.

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez acuden a la sede de Compromís antes de las elecciones de 2023. / Biel Aliño/EFE

El dirigente del PPCV no se quedó ahí y escarbó sobre los escombros orgánicos de los valencianistas. Le preguntó a Baldoví si era o no de Mónica Oltra, si le llama o no, si quedaba "alguien tras los retiros dorados de Marzà y Morera y la purga a los Mollà", si seguían "existiendo los Verds", si iba a ser el candidato a la Generalitat e incluso advirtió a Aitana Mas, a su lado, que "no se le notara en exceso lo de Baldoví", al pedir primero que Mazón fuera el que aclarara si sería él el candidato "porque podría tener problemas al acabar la sesión", todo intentando sacudir el cajón de desavenencias internas.

"Cortina de humo"

Y si Mazón es un habitual en hurgar en las heridas de los partidos de la izquierda y no desaprovecha ni una para apretar el colmillo en cuanto huele sangre, no es tan común en el caso de Vox. Los voxistas suelen evitar esos temas, pero el martes no lo dejaron pasar y su síndic, José María Llanos, aprovechó el ambiente generado para hacer escarnio del "combo Compromís" tras la intervención de Baldoví, aunque si bien es cierto que no fue más allá.

Las referencias de Mazón, sin embargo, no afectan a los valencianistas que insisten en señalar en sus argumentos una "cortina de humo" sobre las preguntas que se le hicieron sobre su agenda el 29-O e inciden en que no suele funcionar que un gobierno actúe como si fuera oposición. No obstante, en la coalición se trabaja para intentar dejar atrás la crisis que se abrió durante el verano. La tensión interna ha bajado desde entonces, pero la desconfianza y la anomalía se mantiene. La posibilidad de una convocatoria anticipada a las urnas apremia a tratar de solucionar los problemas interno o, al menos, acordar las discrepancias.