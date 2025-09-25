Educación supedita hablar de subir el sueldo a los docentes a un nuevo modelo de financiación
El secretario autonómico se ha reunido con los sindicatos educativos para establecer el calendario de negociación del curso 2025-26
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha reiterado la disposición de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo “a negociar una subida salarial a los docentes de la Comunitat Valenciana si logramos un nuevo modelo de financiación autonómica”. McEvoy, junto a los directores generales de su área, se reunieron el martes con los sindicatos educativos en la Junta de Portavoces para establecer el calendario de negociación de este curso 2025-2026. También asistió el director general de Infraestructuras y la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (Iseacv).
A la cola de la financiación
“Si el Gobierno de España mejora la financiación de nuestra Comunitat, trabajaremos para subir el sueldo de nuestros docentes, como ya se hizo en 2007. Quien no hizo nada fue el anterior Gobierno del Botànic, que no dio prioridad ni hizo una sola mejora salarial en ocho años” ha añadido McEvoy. El secretario autonómico ha recordado que la Comunitat “está a la cola en financiación autonómica y con escasos recursos es complicado avanzar, pero con financiación se pueden abordar mejoras”, ha indicado.
La subida salarial ha sido uno de los puntos tratados en este encuentro junto al control de las temperaturas en los centros educativos. Daniel McEvoy ha incidido en la voluntad de la Conselleria de Educación “en mejorar el confort térmico de estos edificios a través de un plan, así como un plan de diagnóstico previo que sirva de base para adoptar las medidas de cada centro”.
Asimismo, en la Junta de Portavoces Daniel McEvoy ha remarcado que las vacantes y reducciones de jornada de los docentes de la Comunitat Valenciana “están cubiertas al 100 %. Nos extraña que haya tanta movilización y críticas cuando se está dando la misma situación que en años anteriores. Desde la Conselleria seguimos trabajando por garantizar la estabilidad de todos los docentes”. Por último, entre otros temas, el secretario autonómico ha recordado que se está elaborando un plan de emergencias ante fenómenos meteorológicos adversos, que será presentado en mesa sectorial el próximo mes.
