Enrique Benavent: "Criminalizar a alguien por pertenecer a un determinado colectivo es una inmoralidad"

El arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Enrique Benavent, ha presidido en la sede Trinitarios la solemne apertura del curso 2025-2026, iniciada con la celebración de la Eucaristía y seguida después del acto académico. En su intervención, ha insistido en que "criminalizar a una persona por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo, sea el que sea, es una inmoralidad. Desde nuestra universidad, con nuestras facultades de Teología y Filosofía, debemos denunciar ciertas actitudes y comportamientos que se fomentan a veces desde poderes públicos". "Cada persona, y eso forma parte de la revelación cristiana, es responsable de sus actos", apostilló el arzobispo.

Doctrina social de la Iglesia

"También hay problemas relativos a la libertad religiosa. Estamos en una sociedad multicultural y multirreligiosa, y debemos aprender a convivir", apuntó. Para Benavent, "la doctrina social de la Iglesia ofrece luz sobre estas cuestiones, pues afirma que el Estado debe regular el ejercicio de la libertad religiosa desde tres principios: el respeto a la dignidad de la persona, la búsqueda del bien común y la necesidad de garantizar el orden público". "Cuando no se da ninguno de estos problemas, prohibir el ejercicio público de una determinada religión es algo contrario a la libertad religiosa", ha aseverado.

De igual modo, Benavent ha querido apuntar "algunas líneas que deben definir al futuro de la Universidad Católica de Valencia" y en las que se debe "seguir profundizando". En primer lugar, ha indicado que la UCV debe "continuar afianzando" su relación con la sociedad: "Nuestra universidad es ya una institución plenamente reconocida, reconocible, consolidada y aceptada en esta sociedad, que debe recibir el efecto benéfico de su presencia en ella".

Una universitat con capacidad de reacción

En relación con ese objetivo, el arzobispo valentino ha recordado que "la UCV ha sabido reaccionar ante los problemas que ha vivido la sociedad valenciana -como sucedió después de la dana-, a través de una presencia visible con la que hemos intentado estar al lado de los que sufrían".

La UCV vive "un proceso de constante renovación, pues una universidad que no se renueva acaba languideciendo". Y reflexionó: "Debemos seguir siendo una universidad que pone como centro de su acción a las personas, en su acción social, en su investigación; una universidad que ilumina sobre los problemas éticos y sociales que está viviendo la sociedad; una universidad, en definitiva, que tampoco renuncia a plantear la cuestión del sentido y no quiere caer en la inmediatez de lo pragmático".

Momento en que el rector Pagán pronuncia su discurso / UCV

En la vidad de la Iglesia

"Hemos de ser también una universidad que ofrece a los alumnos la posibilidad de integrarse en la vida de la Iglesia a través de los servicios de pastoral y de las capellanías", comentó el arzobispo. El máximo responsable de la Católica aseguró que "Hemos visto la cantidad de alumnos que han participado en el jubileo de los jóvenes este verano en Roma. Todos estos, en definitiva, son aspectos de la formación de los estudiantes que debemos cuidar, caminos ya iniciados en los que debemos profundizar", ha subrayado.

Los jóvenes y el cultivo de "la vida intelectual"

Por su parte, el rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha advertido acerca de la "peligrosa alianza" entre la inteligencia artificial generativa y la "ley del mínimo esfuerzo", que provoca en los jóvenes una "peligrosa pereza mental"; que "desalienta el aprendizaje y complica el descubrimiento de los tesoros ocultos de una vida intelectual". En ese sentido, el rector ha afirmado que a los jóvenes de hoy les cuesta "cultivar la vida intelectual" porque, para ello, es necesario "acudir a lo que no resulta evidente ni se muestra de inmediato a los ojos, lo que les resulta extraño", y porque "exige un esfuerzo para el que muchas veces no les hemos entrenado".

"No soy un tecnófobo, en absoluto; pero existen riesgos en el uso descontrolado de la IA a una edad temprana, cuando la persona está en formación, impidiendo el desarrollo de determinadas capacidades", comentó. Pagán aludió a que "un estudio reciente del MIT indicaba que el uso de ChatGPT provocaba una disminución de la actividad cerebral". "Esto no debe resultarnos sorprendente, toda vez que cada uno de nosotros hemos experimentado como la tecnología digital cambia la forma en que vivimos y nos comunicamos y, de igual forma, acaba alterando nuestro cerebro", ha aducido el rector.

Guerra en Gaza: "La diplomacia no rebaja la verdad"

Pagán ha apostado por el diálogo ante la situación de guerra entre Israel y los palestinos de Gaza: "Cuando es honesta, la diplomacia no rebaja la verdad, sino que la busca como fundamento de un acuerdo estable. Mantenerse fiel a la verdad no significa negar la complejidad política. Significa, más bien, dejar que los principios no negociables -la dignidad de la vida, la libertad religiosa, el derecho de los pueblos a vivir en paz y seguridad- guíen los esfuerzos de negociación y reconciliación".

"La institución universitaria se debe a la verdad, que no debemos comprometer; y la verdad es que toda persona, israelí o palestina, judía, cristiana o musulmana, posee una dignidad inviolable porque ha sido creada a imagen de Dios. Negar esta dignidad, justificar la violencia ciega o el desprecio de vidas inocentes, es traicionar esa verdad", ha asegurado.

Asistentes a la apertura de curso de la UCV / UCV

Esther Gómez, la UCV, la dignidad y la ética

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha indicado que el "énfasis" de la UCV "en la responsabilidad social, en la cooperación internacional y en el voluntariado", la convierten en "un referente de compromiso humano". Así, Gómez ha subrayado que desde la Generalitat quieren "universidades que no sólo formen profesionales excelentes, sino también ciudadanos críticos, responsables y solidarios. Y en esta tarea, la Universidad Católica de Valencia tiene mucho que aportar". "La UCV ha sabido conjugar a lo largo de los años la excelencia académica con un modelo educativo basado en la dignidad de la persona y en la formación ética. Esta doble misión intelectual y humanista la convierte en una institución singular dentro de nuestro ecosistema universitario", ha insistido.

En el acto de apertura han participado estudiantes, profesores, y el consejo de gobierno de la UCV. Asimismo, se han dado dita en la UCV autoridades académicas, civiles, militares y eclesiásticas. Entre ellas, la rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre; y el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz. Además de McEvoy, en representación de la Generalitat han asistido también la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; y el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián.