Tres eurodiputados valencianos responderán a las víctimas de la dana en la Comisión de Peticiones

Después de las cinco horas de discurso del president Carlos Mazón en el Debate de Política General esta misma semana, puede parecer extraño que, en el Parlamento Europeo, los turnos de intervención de los ponentes y grupos parlamentarios sean tan cortos. Apenas diez minutos tendrán las dos asociaciones de víctimas de la dana que comparecerán este jueves, alrededor de mediodía, en la Comisión de Peticiones del Europarlamento, mientras que el turno de fijación de posición de los diputados de los grupos parlamentarios no podrá ser de más de dos minutos. Y eso que la Comisión de Peticiones, el único punto de contacto directo con la ciudadanía de la cámara comunitaria, es "la más flexible" de todo el Parlamento Europeo, según fuentes parlamentarias. Tan flexible como para permitir que intervengan en ella, por parte de los grupos, diputados que no son miembros de la Comisión, que sí tiene un listado de representantes cerrado, como cualquier otra. Es por esa flexibilidad que este jueves habrá tres eurodiputados valencianos que darán respuesta a la reivindicación de las víctimas: Sandra Gómez, Esteban González Pons y Vicent Marzà.

La socialista Sandra Gómez sí es miembro habitual de la Comisión de Peticiones, que tiene 34 eurodiputados, entre ellos varios españoles: los ‘populares’ Dolors Montserrat y Elena Nevado, la socialista Iratxe García, Diego Soler, de los Conservadores y Reformistas Europeos y Ana Miranda, de Los Verdes (BNG). Por parte del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, en el que se integra el PSOE, será Gómez quien explique el sentido de su voto, que será a favor de mantener la petición abierta para que la Comisión Europea investigue sobre la gestión de la dana.

Los casos de González Pons y Marzà

Ni el 'popular' Esteban González Pons ni Vicent Marzà, de Compromís, son miembros de la Comisión, pero intervendrán este jueves también en nombre de sus respectivos grupos en el Europarlamento: el Partido Popular Europeo y Los Verdes/Alianza Libre Europea respectivamente. Fuentes de ambos grupos confirman que así será y que es la opción "con más sentido" por ser ambos valencianos y por la vinculación territorial con la petición -y con la dana-.

El grupo del eurodiputado Marzà votará afirmativamente, en línea con los planteamientos de Compromís en las Corts o en el Congreso de los Diputados, y está un poco menos claro lo que hará el PPE. Fuentes parlamentarias de este grupo explican que "en principio" la idea es apoyar que la petición siga abierta, pero que estarán pendientes de "lo que pase en la Comisión". Sin el PPE, los grupos de la izquierda en la Comisión -la Izquierda, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y Los Verdes / Alianza Libre Europea- no suman más voces a favor que en contra de la reivindicación de las víctimas.

Un momento durante una de las primeras reuniones con eurodiputados en Bruselas hace meses / L-EMV

La petición seguirá abierta

Desde Los Verdes, por su parte, aseguran que su posición será a favor de la investigación, a pesar de que el texto no es el original porque el PPE "lo censuró". Explican que, en cualquier caso, la votación de este jueves es "un símbolo político" pero no tiene la capacidad real de decidir si se sigue adelante con la investigación o no. Al menos no de forma completa. Y es que las guías de funcionamiento de la Comisión de Peticiones que dicen que hasta que la Comisión Europea no se pronuncia, no se puede cerrar la demanda.

De hecho, más que una votación, aunque los europarlamentarios expresarán si apoyan o no la petición de las asociaciones de víctimas de la tragedia, lo que habrá en la Comisión será más bien una fijación de posición de los grupos.

Una investigación "exhaustiva"

El texto de la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que preside Rosa Álvarez, y la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 reclama que se abra una investigación “exhaustiva” sobre “la gestión del episodio de lluvias extremas ocurrido el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana” y que se analicen “las posibles deficiencias en la aplicación de las directivas europeas relativas a la gestión del riesgo de inundaciones, la adaptación al cambio climático, la protección de las personas con discapacidad y la atención a las víctimas”.

No solo eso. También se reclama “que se promueva la reparación del daño causado, la reconstrucción de infraestructuras, la atención a las víctimas y la implementación de medidas preventivas eficaces de cara al futuro”. Además, se pide garantizar “el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la movilidad y a una buena administración”. Los diferentes puntos de la reclamación incluyen, al final, que esta petición “reciba atención preferente, dado su carácter colectivo y el elevado número de víctimas mortales”.

La primera versión del texto se frenó a instancias del grupo popular, que reclamó “que el título no prejuzgue el resultado de la investigación". Para desbloquear la situación, las asociaciones de Álvarez y Gradolí acordaron que se presentaría una nueva petición con una nueva redacción que pudiera saltar el bloqueo. Así ha sido.