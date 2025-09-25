Fem una crida: el 9 d’Octubre, ‘La llengua no es toca’
Plataforma per la Llengua participarà activament a la Diada del 9 d’Octubreamb una jornada d’activitats a la ciutat de València
Plataforma per la Llengua fa una crida a la ciutadania a participar en la Diada del 9 d’Octubre, defensar els drets lingüístics i reivindicar el valencià com a llengua de cohesió i futur. L’entitat ha preparat una jornada d’activitats i s’unirà a la manifestació de la vesprada.
La jornada començarà a les 11.00 h a l’espai cultural LaLenta (plaça Vicent Iborra, 9) amb un taller de jocs de taula per a docents impartit per Joan Marc Clofent, seguit d’un dinar de germanor i un concert acústic de Pau Alabajos a les 14.00 h. Per participar-hi cal inscriure’s abans del 3 d’octubre a través d’un formulari al web de l’entitat.
A les 18.00 h, Plataforma per la Llengua s’unirà a la manifestació a la plaça de Sant Agustí amb una gran pancarta i les samarretes verdes sota el lema «La llengua no es toca». Així es denunciarà la persecució política contra el valencià que impulsen Carlos Mazón i José Antonio Rovira des del Consell: amagant la llengua pròpia a l’educació, eliminant-lo d’actes i comunicacions institucionals i reduint-ne els espais d’ús.
El consistori de Maria José Català segueix aquesta línia amb l’intent de castellanització del topònim de la ciutat de València, contra el que la campanya «El nom és València» ha recollit més de 2.300 signatures.
El menyspreu ha arribat al punt de retirar la placa de la «Passarel·la de la Solidaritat», que va ser col·locada pel veïnat després de la dana, per substituir-la per una només en castellà, esborrant la llengua i el gest multitudinari del poble.
En aquest context, Plataforma per la Llengua anima a omplir els carrers aquest 9 d’Octubre per fer sentir la veu d’un país que estima el valencià.
