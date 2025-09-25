Fortea acusa a Mazón de "traicionar al Xúquer y l'Albufera" al alinearse con el lobby del agua de Alicante

Carlos Mazón "traiciona al Xúquer y a l'Albufera para ponerse del lado del lobby del agua de Alicante". Así de contundente se muestra Pepe Fortea, presidente de los regantes de Sueca y uno de los principales representantes del riego en el entorno de la Albufera, tras el anuncio que hizo el presidente de la Generalitat en Elx de llevar a los tribunales la demanda de Xúquer Viu contra el convenio del trasvase Xúquer-Vinalopó. Fortea sostiene que el acuerdo, firmado en noviembre de 2023 con la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y Acuamed, "hipoteca durante diez años —y ampliable a veinticinco— el futuro del río y de l'Albufera". El líder de los regantes subraya que "cada hectómetro que se lleva al Vinalopó es un golpe más a un río ya sobreexplotado y a una Albufera que lucha por sobrevivir".

El "cinismo" del jefe del Consell

En palabras de Fortea, "Mazón se atrevió a decir que el trasvase es un ejemplo de solidaridad donde todos cumplen sus compromisos. Es un cinismo: precisamente el incumplimiento de esos compromisos es lo que ha obligado a presentar la demanda". El representante de los regadíos tradicionales recuerda que "el trasvase solo puede hacerse con agua sobrante, nunca con lo que es necesario para mantener vivo el río y sus cultivos", tal como recoge el Plan Hidrológico. Y advierte: "Estos sobrantes no se pueden fijar de antemano en un convenio de 10 o 25 años. Dependen de la realidad de cada año".

Fortea lanza una pregunta directa: "¿Qué pasará cuando vuelvan las sequías, como ya hemos sufrido tantas veces, y no haya agua suficiente ni para la Albufera ni para los regadíos históricos del Júcar? El convenio guarda silencio... pero obliga igualmente a seguir trasvasando".

Imagen de l'Albufera / Joan R. Gimeno

"Incoherencia" de los regantes del Vinalopó

El dirigente también denuncia la incoherencia de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó: "Ellos mismos lograron tumbar en los tribunales la declaración de sobreexplotación de seis masas de agua subterránea, alegando que ya no era necesaria. Si según ellos sus acuíferos se están recuperando, ¿para qué necesitan entonces el trasvase?".

Según el plan de explotación aprobado en febrero —también recurrido por Xúquer Viu—, el volumen previsto de trasvase se eleva a 500 hectómetros cúbicos, un 60 % más que los 300 hm³ iniciales. "Es una barbaridad injustificable", critica Fortea, que advierte de que el Júcar "nunca ha tenido agua de sobra" y que "defender lo contrario en plena crisis climática es una irresponsabilidad política".

El presidente de los regantes de Sueca reclama a Mazón que "no olvide que también es presidente de los vecinos de la Ribera" y que "tiene la obligación de proteger sus derechos agrícolas y ambientales". Para Fortea, "favorecer a quienes reciben el agua a costa de los que la ceden sin nada a cambio no es solidaridad: es un atropello y una injusticia histórica".