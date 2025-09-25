Gabrielle: de huracán a borrasca en España

El huracán Gabrielle, el séptimo de la temporada de huracanes en el Atlántico, está a punto de irrumpir en la Península como borrasca, más propia de nuestras latitudes.

De Gabrielle se esperan rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora en el suroeste peninsular y acumulados de lluvia que podrán superar ente los 50 y 100 litros por metro cuadrado en el extremo occidental de Andalucía. El resto del país, apenas notará su llegada, salvo por la nubosidad al alza y algunas precipitaciones en regiones bañadas por el mar Mediterráneo.

Esta no es la única vez que un ex-huracán se acerca a la Península, cada vez es más habitual, aunque ninguno de ellos ha llegado como categoría de huracán en sí. La presencia de huracanes en España es un fenómeno un tanto raro, aunque cada vez es más común.

Este fenómeno es raro porque las aguas del Atlántico Norte suelen estar demasiado frías como para mantener la estructura de un ciclón tropical.

Generalmente, cuando un huracán se acerca a las costas españolas sufren un proceso de transición extratropical, donde pierden sus características tropicales y se convierten en borrasca.

A lo largo de los últimos años, son pocos los sistemas que han mantenido su naturaleza tropical. El caso más notable es el huracán Vince en octubre del 2005, el único ciclón tropical que tocó tierra en la Península, concretamente cerca de Huelva, aunque alcanzó tierra firme como depresión tropical.

Otro ejemplo es la tormenta tropical Delta, en noviembre del 2005 también. Esta golpeó las islas Canarias, dejando la racha de viento más alta jamás registrada en España, concretamente en Izaña, en Tenerife, con 248 kilómetros por hora.

A pesar de la baja probabilidad de un impacto directo como huracán, el creciente calentamiento de las aguas del Atlántico podría estar favoreciendo que estos sistemas mantengan su intensidad. El acercamiento de Gabrielle, es cada vez más habitual en los pronósticos meteorológicos, ya que sus restos, también pueden ser temporales, bien severos.