Vaivén
Parlamentarismo en estado puro: "Al loro con lo que hacen"
“Al loro con lo que hacen y lo pedimos nosotros”. Un síndic en las Corts no solo es el portavoz habitual ante las citas parlamentarias destacadas o las preguntas de la prensa, es también quien ha de ejercer de jefe de la acción de todo el grupo, una especie de entrenador del equipo, de ahí el aviso lanzado este jueves por José Muñoz a sus compañeros ante el Debate de Política General. El motivo del aviso ha sido por la petición de los turnos en contra a las propuestas de Vox.
En un principio, los tenía solicitados el PP, no obstante, al llegar un punto al que no van a votar en contra, anuncian en ese momento su renuncia a la réplica. Ha ocurrido, por ejemplo, en la moción sobre reconstrucción. Ante la renuncia a este turno, la presidenta de las Corts ofrece a que lo haga otro si hay alguien en contra. En esa ocasión, tras unos segundos de duda, la síndica adjunta socialista, María José Salvador, ha alzado la mano y le ha hecho la contestación. Y sin discurso preparado, algo que ha ocurrido de nuevo minutos después, pero esta vez, PSPV y Compromís han pactado que respondiera la valencianista Mònica Àlvaro, retomando el parlamentarismo en estado puro.
