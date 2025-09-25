El PP rechaza pedir que Mazón vaya a declarar ante la jueza de la dana

Con contestaciones sobre la responsabilidad de la gestión de la covid por parte del Botànic, recordando que a ellos también tuvieron problemas para acceder a la documentación del Consell cuando gobernaba la izquierda o los casos judiciales que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez, el PP ha mostrado su rechazo a la moción de Compromís de pedir que Carlos Mazón acuda a declarar de forma voluntaria ante la jueza de la causa de la dana.

Pese al "veto" de dos de las propuestas de resolución del PSPV, las Corts ha acabado debatiendo sobre la posibilidad de que el 'president' de la Generalitat acepte el ofrecimiento de la titular del Juzgado de Catarroja y declare en la causa de la dana. Ha sido en una de las mociones de Compromís donde también se incluía impulsar una nueva Unitat Valenciana d'Emergències, asumir la gestión pública de la atención telefónica del 112 o exigir transparencia en el acceso a la documentación del 29 de octubre.

No obstante, la moción planteada por los valencianistas no tiene pinta de que vaya a salir aprobada vista la negativa del PP, que ha utilizado el turno en contra, y la previsión de que Vox también se sume a ese rechazo. Los 'populares', a través del diputado José Juan Zaplana, no se han mostrado en ningún momento en contra de esta comparecencia voluntaria, sino que la ha esquivado, centrándose en preguntarle a Compromís cuándo van a pedir que Sánchez "vaya a declarar voluntariamente" ante casos de su entorno.

Casos sobre Sánchez

"Son unos pringados", ha añadido el parlamentario del PP citando al hermano del presidente del Gobierno, su mujer, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán o el exministro José Luis Ábalos. "Los jueces de esos casos también hacen su trabajo", ha insistido al tiempo que ha desgranado que ellos también sufrieron la dificultad de acceder a documentación en tiempos del Botànic o que el covid fue "la mayor catástrofe" en vidas sobre el pueblo valenciano y que ahí "la responsabilidad de protegernos" era del Botànic.

El diputado de Compromís, Jesús Pla, interviene en el Debate de Política General, este jueves. / José Cuéllar/Corts

La respuesta de Zaplana ha venido precedida de la petición de Compromís, defendida por Jesús Pla. El diputado valencianista ha lamentado que Mazón lleva "desde el minuto 0 obstruyendo la labor de investigación", ha apuntado que se les han denegado "datos e informes tan relevantes" como las incidencias del 112, la incorporación de bomberos ese día o las predicciones meteorológicas y ha sentenciado: "Por muchas mentiras o información que intenten esconder, la verdad se abre paso y es que la negligencia del Consell y de Mazón fueron la causa de tanto dolor".

Veto a las propuestas

El debate de esta moción ha llegado después de que quedaran fuera del orden del día las dos propuestas de resolución del PSPV en las que, entre otras cuestiones, reclamaba que Mazón dejara su aforamiento y declarase ante la jueza de la dana. Pese a los recursos de reposición presentados por los socialistas, la Mesa de las Corts ha mantenido el rechazo a que se debatan (y voten) porque, según señalan, no son cuestiones de "política general".

Frente a ello, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha anunciado que llevarán a los tribunales por prevaricación esta decisión del organismo de dirección de la cámara. Los socialistas consideran que es una decisión "arbitraria" ya que ambas mociones "cumplen con las condiciones" del reglamento (que sea política general y que se haya hablado de ello en el debate). "Vamos a emprender acciones legales", ha indicado Muñoz, un aviso que ha provocado el enfado en la Mesa, con mayoría del PP y presidida por Vox, que le ha acusado de "coacciones".

PP y Vox, por su parte, han indicado que la petición de los socialistas de que Mazón renuncie al aforamiento es una "moción de censura encubierta" porque solo se puede renunciar a ello al dejar el acta de las Corts lo que significaría dejar de ser 'president' y es por eso que se ha impedido su tramitación. De hecho, apuntan que no hay ningún tipo de veto ni intento de cercenar el debate parlamentario ya que sí que se ha debatido la de Compromís.