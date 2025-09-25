Un proceso judicial de más de 3 años para casi la mitad de las niñas víctimas de violencia sexual

En nueve de cada diez casos conocen a su agresor y en casi la mitad de los casos el proceso judicial dura más de tres años. Así lo asegura el último informe de Save The Children sobre infancia y violencia sexual (Por una justicia a la altura de la infancia), tras revisar 88 sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales en la Comunitat Valenciana. Según el análisis, en el 65% de los caso analizados las víctimas son niñas o adolescentes, y la edad media de inicio de los abusos se sitúa entre los 11 y los 12 años.

Save the Children advierte que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y, al mismo tiempo, una de las más ocultas. Prueba de ella son los últimos datos del Ministerio del Interior. En 2023 se presentaron en la Comunitat Valenciana 1.090 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse. "Esto representa solo la punta del iceberg. Casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial no está dando una respuesta a la infancia que ha sido víctima", señala el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

En cuanto a los agresores, la mayoría son hombres, y en casi 9 de cada 10 casos es una persona conocida por la víctima, de los cuales el 35% procede del entorno familiar. Solo en el 14% de los casos el agresor no conoce a la víctima.

Revictimización en declaraciones que se repiten durante años

El estudio pone de manifiesto que el 41% de los casos se prolonga más de tres años, y en un 6% supera los cinco años. Las víctimas, además, deben revivir los hechos una y otra vez ya que deben declarar más de una vez.

"La duración de los procesos refleja que niños y niñas víctimas están años reviviendo lo ocurrido, lo que dificulta su recuperación. Es fundamental la implementación de sistemas de justicia especializada que contribuya a reducir estos tiempos, agilizando los procedimientos y limitando la necesidad de que declaren más de una vez", señala Hernández.

Aunque la aplicación de la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio, se menciona solo en el 23% de los casos, una cifra que sigue siendo insuficiente.

Una justicia sin especialización

En 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la LOPIVI. Sin embargo, no se contempla ninguno en la Comunitat Valenciana (sólo se contempla la creación de tres en Barcelona, Madrid y Málaga para todo el Estado). Aunque se trate de un avance, Save the Children advierte que esta medida deja fuera a la mayoría de niños y niñas víctimas de violencia, ya que dejará la mayoría de los casos en manos de secciones de instrucción sin formación específica en infancia.

"Asimismo, es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra lo mejor y menores), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas. Si bien la implantación de estas secciones debe ser progresiva, cumplir con los compromisos de la LOPIVI exige un despliegue más ambicioso desde el inicio", señalan.

Además, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ya 4 años, no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares. Por otro lado, en ninguna de las sentencias analizadas los jueces y juezas hicieron referencia al interés superior del niño.

Compromisos sin cumplir

La organización recuerda que se deben de cumplir los compromisos de la LOPIVI y garantizar una justicia especializada para la infancia en todo el territorio. Entre ellas se encuentran:

- Ampliar de manera urgente el número de secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia.

- Crear fiscalías especializadas en violencia y equipos técnicos multidisciplinares.

- Garantizar la práctica sistemática de la prueba preconstituida, extendiendo la obligatoriedad para la grabación del testimonio a los menores de edad mayores de catorce años, protegiendo a todas las edades frente a la revictimización.

- Incorporar de manera efectiva la evaluación del Interés Superior del niño en todas las sentencias.

- Resolver cuestiones competenciales para que los casos de violencia sexual contra las niñas se tramiten en las secciones de infancia y adolescencia, evitando así desigualdades y garantizando una atención adecuada a sus necesidades.

- Extender el modelo Barnahus a todas las comunidades autónomas.

Barnahus: un modelo que funciona

La organización insiste en la necesidad de implantar en todo el país el modelo Barnahus (casa de los niños), donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados. Se trata de un modelo de atención integral a los niños y niñas víctimas de violencia sexual, ya que todas las instituciones implicadas en un caso de abuso sexual infantil trabajan de forma coordinada bajo un mismo techo, con el fin de evitar la victimización secundaria.

“Es imprescindible que se continúe impulsando en la Comunitat Valenciana este modelo, poniendo en marcha su pilotaje en la autonomía. Los derechos de miles de niños y niñas están en juego”, apunta Hernández.