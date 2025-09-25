Reparten 80 "walkies" entre los vecinos: "Va a llover en 4 días y no hay plan de emergencias"

Tienen propuestas y conocen bien los pueblos donde residen, los problemas con los que conviven tras la dana y las prioridades que tienen. Sin embargo, aseguran que la participación ciudadana de la que "alardean" los ayuntamientos afectados por la tragedia es "puro marketing", ya que consiste en "comunicar las decisiones que han tomado". Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) quieren participar en la elaboración de unos planes de emergencia "que la Administración no está preparando" y exigen, además, una visión global (al menos a nivel comarcal) ante situaciones como la dana del pasado 29 de octubre. Para ello, comenzarán este viernes (a las 10 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Aldaia) una recogida de firmas para exigir la "implementación inmediata de medidas de urgencia y elaboración de planes de emergencia a los pueblos afectados por la dana".

"Va a llover en 4 días y no han hecho nada. No tenemos planes de emergencia, no tenemos información y no nos dejan participar de forma real. Tenemos propuestas que podrían funcionar", explican desde los CLER. Entre estas medidas destaca una red de comunicación alternativa "mediante walkie-talkie de frecuencia libre, con alcalde de 30 kilómetros que alcanzan los 50 en campo abierto". Las formaciones a la población ya han comenzado tras el reparto de 80 walkies en las poblaciones de Paiporta, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Alfafar, Aldaia, Albal, Benetússer, València, Algemesí y Pedralba.

El proyecto, autogestionado, nace de la voluntad "de coordinarnos con las administraciones locales y organizar la respuesta ciudadana delante de emergencias climáticas. Con esta iniciativa queremos demostrar como la sociedad civil puede ejercer un papel activo y riguroso ante una urgencia de la crisis climática", explican desde los CLER. "Estamos haciendo pruebas y formaciones. Es una idea, pero funciona. No entendemos por qué los ayuntamientos no quieren escuchar a los vecinos. Dicen que quieren participación ciudadana, pero no es real. Entre los vecinos hay profesionales de todo tipo y gente que conoce bien las realidades de los municipios donde viven y aportan soluciones interesantes. Hay propuestas que los ayuntamientos deberían escuchar", explican en una rueda de prensa donde han anunciado un calendario de jornadas reivindicativas para exigir, precisamente, la "participación de la población en los planes de emergencia, así como su inmediata actualización".

Preguntas sin respuesta

Los CLER enviaron en julio una batería de preguntas a los ayuntamientos afectados por la dana para conocer el estado de los diferentes planes y las medidas de urgencia que se implementarían este otoño en caso de nuevos episodios de lluvias torrenciales, sobre todo, "teniendo en cuenta que buena parte de las infraestructuras todavía no han sido reconstruidas". Solo cuatro ayuntamientos (Paiporta, Catarroja, Massanassa y Aldaia) han dado "algún tipo de respuesta" a las preguntas planteadas.

Tras la denuncia general, los CLER de Alfafar, Aldaia, Paiporta, Benetússer, Massanassa y València tomaron la palabra para ir desgranando sus problemas y quejas, once meses después de una tragedia que "dejó claro que los planes de emergencia fallaron". Así, los portavoces de estos comités locales criticaron el "trato a una infancia que ha vivido un trauma como el de la dana y va al cole en barracones a 30 grados, sin gimnasio, ni biblioteca"; el alcantarillado "con muchos problemas que se agravarán en cuanto llueva, y ya no queda nada para eso"; los ascensores "que siguen rotos e inservibles"; los bajos de edificios "que siguen llenos de barro, un año después"; obras para un barranco de la Saleta "en el que prevén un aliviadero en la única zona que no se inundó" cuando el problema "es que es un barranco que no acaba en ningún sitio"; y, en definitiva, una reconstrucción " que debería servir para mejorar nuestros pueblos y no para perpetuar los problemas". Sin embargo, "si no nos escuchan se repetirán los errores".