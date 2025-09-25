Los sanitarios ven "contraproducente" cobrar por reducir demora y creen que "no mejora la calidad"

"Irrealizable". "Contraproducente". "Desigual". Estos son algunos de los calificativos expresados por el personal sanitario sobre los baremos del nuevo programa de productividad adicional de la Conselleria de Sanidad que, en Atención Primaria, premia reducir las listas de espera a cinco días o disminuir la factura de medicamentos y material sanitario. Los detalles se están conociendo a cuentagotas y Levante-EMV publicó este jueves que sin cumplir estos dos criterios no se podrá recibir una prima adicional a principios del próximo año, aunque se mejore en el resto de categorías. La cantidad a percibir puede llegar a 6.000 euros entre los puestos de mayor responsabilidad.

La resolución base, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) a finales de julio, defendía que el sistema busca "dar una respuesta eficaz a las crecientes exigencias del sistema sanitario" en un contexto de "elevada presión asistencial"; la lista de espera quirúrgica acumula 68.638 pacientes en espera y la congestión en las consultas en los centros de salud y hospitales es notable. Sin embargo, los profesionales y sanitarios han mostrado su rechazo por la dificultad de cumplir con los criterios obligatorios -llave se denominan-, por la falta de transparencia y, sobre todo, porque puede ser contraproducente.

Así opinan los médicos

Así se expresó el miércoles la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic) en un comunicado en el que rechazó el nuevo modelo porque "no mejora la calidad del paciente" en Atención Primaria. Los facultativos consideran que los objetivos son "poco realistas" y que puede tener un impacto negativo, ya que existe el "riesgo de reducir el tiempo dedicado a prevención, atención domiciliaria, docencia e investigación". De hecho, la entidad ha recomendado a sus miembros no adherirse al programa y no firmar los indicadores para "dejar constancia en acta de su rechazo".

Médicos de la Comunitat Valenciana se concentran contra contra el borrador del Estatuto Marco y por una norma específica. / EP

Tampoco convence a la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CEM) en la Comunitat Valenciana, creen que estos indicadores llaves "son inalcanzables" y que, en muchas ocasiones, "no dependen directamente del trabajo del profesional, sino de los condicionantes externos"; además, opinan que no "hay referencias que los avalen". Uno de ellos es la falta de sustitutos porque el periodo para calcular la demora incluye periodos vacacionales en los que, recuerdan, "mayoritariamente no ha habido reemplazo". "Solo se han sustituido algunas bajas laborales, pero no se sustituyen en las libranzas de las guardias, ni en los días de permiso", insisten desde la organización. En cuanto a la reducción del gasto farmacéutico, son también pesimistas: las "consultas infinitas" no permiten detenerse a prescribir un genérico o elegir el medicamento necesario, pero que sea a la vez el más eficiente.

"Sin transparencia"

Lo que no ha gustado tampoco son las formas; algo habitual desde que el conseller Marciano Gómez tomó las riendas de la cartera de Sanidad. "En la mayoría de departamentos no ha llegado al personal y solo ha habido algunos comunicados verbales e inespecíficos -, critica Eva Plana de UGT-, y, en teoría, la productividad adicional debería haber empezado a evaluarse desde el uno de julio". Ella critica que este sistema "crea desigualdades entre el personal".

Desde CSIF, por su parte, han solicitado formalmente la creación urgente de una comisión de seguimiento a la Conselleria de Sanidad porque estos indicadores llave "generan incertidumbre". Al respecto, defienden que la información ofrecida por la Generalitat Valenciana ha sido "parcial y poco precisa", por lo que piden "transparencia, equidad entre departamentos, una evaluación real de los indicadores y seguridad jurídica para el sistema.