Vaivén
Soler (PSPV) felicita en las Corts a Galcerán (PP)
Una diputada del PSPV felicitando a otra del PP. Y sin ironías. Parece un 'fake', pero es lo que ha ocurrido este jueves en el pleno de las Corts en la segunda jornada del Debate de Política General. La diputada socialista Laura Soler ha felicitado públicamente a Mar Galcerán, del PP, tras recibir el día anterior el Premio Solidarios a la Persona Física del Año de la ONCE tras ser la primera representante con síndrome de Down en un parlamento.
"Estamos rompiendo techos", ha indicado Soler, quien ha recordado que ella misma recibió el galardón el año anterior y antes fue la exsíndica de Unides Podem Pilar Lima. "Es muy importante", ha incidido, tanto esos techos que se están rompiendo con su representación en la cámara autonómica como, aunque no lo ha dicho, romper las barreras de la polarización o la bronca que se vive en el pleno estos días para remarcar estas buenas noticias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo: Familiares y víctimas de la dana se concentran a las puertas de las Corts y piden la dimisión de Mazón
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
- ¿Por qué hay tantas averías en Metrovalencia desde hace semanas?
- Iberdrola avisó a la Generalitat de que declaraba su 'situación de alerta' el día antes de la dana
- La Generalitat asegura que el 9 d'Octubre será en el Palau y 'prevé' que Mazón asista a la procesión
- De las tormentas al calor: brusco cambio de tiempo esta semana en la Comunitat Valenciana
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Una diseñadora juzgada por malversación en el Hospital General tira de la manta: 'Sergio Blasco era la X