Estado del tráfico: Atascos y retenciones en la V-30 y A-3
Circulación complicada también en la A-7 a la altura de Bétera por un accidente sentido Castellón
La situación del tráfico en esta mañana de jueves 25 de septiembre es complicada especialmente en la V-30 y la A-3. A las 7;30 horas el tráfico es lento en los accesos a la ciudad por estas dos vías con retenciones de más de 10 kilómetros.
Como consecuencia del atasco en la V-30, la A-3 también sufre atascos en la entrada a Valencia. El carril derecho de dicha vía que da acceso a la V-30 en dirección Puerto, los vehículos están practicamente parados en la calzada, a la altura de Xirivella.
Además, según ha informado la DGT, un accidente de tráfico en la A-7, a la altura de Bétera, sentido Castellón también está dificultando el tráfico en esta carretera.
