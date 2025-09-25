UGT defén el dret de l’alumnat a poder estudiar en valencià
El sindicat presenta dos recursos als tribunals i confia en posar fi així a les erràtiques accions impulsades per part de la Conselleria d’Educació
El sindicat UGT Serveis Públics PV ha presentat dos recursos contenciosos al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra el desenvolupament de l’anomenada Llei 1/2024 de Llibertat Educativa amb la finalitat de defensar el dret de l’alumnat a estudiar en valencià. En concret, el sector d’Ensenyament d’UGT Serveis Públics baralla contra la consulta a les famílies per decidir unilateralment i individualment, per damunt de qualsevol criteri educatiu i de l’organització dels centres en quina llengua cooficial estudiarien els seus fills i filles. A més, UGT ha recorregut contra les instruccions d’inici de curs en les quals s’ estableix el suposat dret de l’alumnat a fer els exàmens en la llengua que preferisca, independentment de quina siga la llengua vehicular de la matèria, i en les quals elimina percentatges mínims del 25 % en valencià en les zones castellanoparlants en batxillerat. Fonts sindicals recorden que hi ha jurisprudència clara: encara que una llei s’aprove, no poden activar-se accions contràries a normes estatals o superiors.
Des de l’aprovació de la ‘Llei Rovira’, la comunitat educativa afronta gran incertesa pel retorn del conflicte lingüístic i per problemes organitzatius. De fet, la llei està en el moment present encara recorreguda al Tribunal Constitucional per la seua col·lisió amb múltiples aspectes de la legislació estatal d’educació, normativa europea i inclús la Constitució Espanyola.. Hi ha milers de queixes de famílies, entitats i centres per l’aplicació desigual i la pèrdua de l’estructura organitzativa i mentre la Conselleria organitzava la consulta i publicava instruccions sense escoltar la comunitat educativa.
Segons UGT, l’aplicació que està portant-se a terme de la ‘Llei Rovira’ suposa un monumental frau de llei. Sota el paraigües d’una llei aprovada a les Corts per donar apariència de legalitat, es porten a terme tota una sèrie de decrets i ordres destinades a vulnerar lleis estatals ja existents, de rang superior, i a violentar el dret dels xiquets i xiquetes a aprendre valencià.
Jurisprudència del Suprem, el Constitucional i el TSJCV neguen el dret de les famílies a decidir unilateralment sobre la llengua, per damunt de l’autonomia pedagògica i el deure de protegir el valencià. Ara la decisió la té el TSJCV. UGT espera que els tribunals, per fi, paralitzen les accions erràtiques d’Educació i restablisquen els drets lingüístics vulnerats.
