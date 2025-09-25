El verano más caluroso en 75 años da paso a un otoño con pocas lluvias pero muy concentradas

No tienen una bola de cristal para decir cuándo, cuánto y dónde lloverá, pero sí analizan los datos como parte esencial para realizar sus predicciones del tiempo. Cada tres meses hay balance. Así, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ha explicado cómo ha sido el verano y cómo se prevé el otoño. En las dos estaciones con temperaturas 2,2 grados más altas que el promedio normal. No hay una "tendencia clara" sobre las precipitaciones, pero si las hay se prevén "intensas" y concentradas en pocos días.

El de 2025 ha sido el verano más caluroso en la Comunitat Valenciana desde 1950. Con una temperatura media de 25,5ºC, el mar sigue muy caliente y "está batiendo récords, ya que a esta altura del año debería estar a 24º y está a 27º". Sin embargo, Tamayo se ha encargado de explicar que "el aumento en la temperatura del mar no implica episodios de lluvias torrenciales como en la pasada dana del 29 de octubre, ya que se requiere también de "una masa de aire frío en altura y que choque con el aire cálido y húmedo de la superficie". Estos son los tres factores que deben coincidir. "Cuando el mar está muy caliente efectivamente hay potencialidad para que haya lluvias torrenciales, pero también deben darse los otros dos factores", ha recalcado para explicar la relación que hay entre la temperatura del Mediterráneo y los temporales de otoño. Y para corroborar su explicación ha hecho referencia a otras riadas, más allá de la del 29 de octubre de 2024.

De este modo, ha apuntado que "no hay ningún elemento que en estos momentos indique si vamos a estar por encima o por debajo del valor normal" de lluvias y ha explicado que los episodios de precipitaciones torrenciales no se pueden prever a menos de una semana y dónde se van a localizar hasta un día ante, ya que son situaciones con mucha volatilidad". "Hay posibilidades, pero como todos los años", ha apuntado.

Así, este otoño sigue la tendencia de este verano "extraordinariamente cálido" caracterizado porque "prácticamente todos los días las temperaturas han estado por encima" de la media, especialmente durante la extensa ola de calor del 3 al 18 de agosto, con temperaturas que llegaron a los 45,5º en Sumàcarcer.

Respecto al cambio climático, Tamayo ha recalcado que los efectos son "palpables", ya que el Mediterráneo "es una de las zonas más afectadas por la crisis climática". "No estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 30 años, es algo que está pasando ya", ha añadido, tras recalcar que una de las consecuencias es "que las lluvias se concentran en pocos días y, por tanto, son más intensas, seguidas de largos periodos de sequía". "A lo largo de la historia siempre ha habido cambios climáticos, pero no a este ritmo. Eso es lo que es verdaderamente preocupante. Puede haber discusión política, sobre si el ser humano condiciona o no ese cambio, pero no científica", ha apuntado.

Junio, el mes con más cambio

Respecto a los datos, destaca el mes de junio, por ser el más cálido desde que hay registros y con una anomalía de 4º (la mayor registrada en ningún mes). Además, prácticamente todas las noches de verano fueron tropicales (es decir, cuando el termómetro no baja de 20º). Así, se registraron 109 noches en Valencia, 102 en Alicante y 101 en Castelló.

Asimismo, septiembre está siendo muy cálido sobre todo por las temperaturas de las tres primeras semanas ya que a partir del lunes 22 se produjo "un significativo descenso térmico" con tendencia a recuperarse las temperaturas en los últimos días. De este modo, se prevé que la temperatura sea 1,3º superior a lo normal.

Año hidrológico

Por su parte, a falta de una semana para finalizar, el año hidrológico 2024-2025 está teniendo un carácter húmedo en la Comunitat Valenciana a diferencia del pasado, que fue el más seco de la serie. Así, el superávit pluviométrico medio es del 22%, ya que durante los últimos doce meses se han acumulado 611,6 l/m2 cuando lo normal sería 499,7 l/m2.

De este modo, Tamayo ha explicado que el patrón de lluvias está cambiando y sigue el comportamiento detectado en los últimos años: valores similares, pero concentrados, lo que "no es bueno porque aumenta mucho la torrencialidad seguida de periodos de sequía". Así, este año se concentraron en dos episodios: en la dana del 29 de octubre y en la primera mitad de marzo. Su distribución en la Comunitat Valenciana también es irregular: Hay un déficit en Alicante y el litoral de Valencia y un superávit en Castellón e interior de Valencia.

Además, en los últimos 12 meses han tenido un carácter extremadamente cálido. El año hidrológico 2024-2025 es el tercero más cálido de los últimos 75 años, tras el pasado 2023-2024 y con una media muy similar al 2022-2023.