Las víctimas ven "ruin" que Pampols hable de falta de autoprotección
Así lo han manifestado Mariló Gradolí y Rosa Álvarez tras comparecer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
"Autoprotección es cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche, que es como fallecieron personas. Y eso no tiene que ver con el aviso o el no aviso". Así lo consideraba esta misma semana el vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols. Unas palabras que "cayeron como una bomba" entre los familiares de víctimas mortales de la dana, que creen que el Consell intenta responsabilizar a los muertos de su propio fallecimiento. "En ninguno de los casos fue una imprudencia de la ciudadanía sino una negligencia de la administración", ha considerado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024 tras la comparecencia de las víctimas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En el mismo sentido, para Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O las palabras de Pampols son "un insulto", y un ejemplo de comportamiento "muy miserable".
"Es una persona que no necesitaba decirlo porque está de salida y no es político, vino a hacer una reconstrucción", ha denunciado Álvarez. Ha recordado que su asociación y la de Gradolí, junto con otras asociaciones de damnificados por la dana, se reunieron con él a principios de septiembre para conocer el Plan Endavant en detalle. "Le dimos un voto de confianza porque no era político y nos ha traicionado", ha lamentado. Cree la portavoz que el vicepresidente "se podía haber ido por la puerta más o menos grande y se va por la peor puerta posible, decir que las personas que fallecieron bajando a los garajes fue porque no tenían claras las prioridades".
"Hay que ser muy miserable"
Así, ha coincidido en que no lo tenian claro pero porque "no había conocimiento porque no se había trasladado el riesgo". "Eso es de lo peor, no sé qué necesidad tenía este señor de de manchar así todo su currículum militar y personal", ha destacado. A su juicio, "hay que ser muy muy miserable para decir eso". "Nadie nos trasladó que había una alerta y no podíamos autoprotegernos, aunque hubiéramos tenido todos los conocimientos del mundo, aunque hubiéramos venido de Japón el día de antes, con todos los conocimientos que hay allí de autoprotección", ha incidido. No conocían el riesgo porque el Consell, afirman, no lo trasladó a la ciudadanía.
En el mismo sentido lo ha expresado la portavoz de la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí. "No conocíamos el riesgo, no se nos trasladó, por tanto no nos podíamos proteger", ha defendido. Gradolí ha criticado "el intento el intento de salvar al Consell diciendo que fue la gente la que no se protegió".
"Seguimos pidiendo que dimita el Consell"
"Es completamente ruin, no hubo una alerta para que la ciudadanía pudiese protegerse". No es la primera vez, cree, que se intenta desviar la responsabilidad del Consell. "Primero intentando que la responsabilidad fuese de los técnicos y después de la propia ciudadanía", ha insistido. "Es vergonzoso y seguimos pidiendo que todo el Consell dimita y también Carlos Mazón", ha concluido.
