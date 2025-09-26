Un acuerdo histórico en la ONU garantizará la protección de los océanos
Gonzalo Aupí
El pasado viernes 19 de septiembre, con motivo de la celebración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ratificó, por fin, el acuerdo internacional para la protección de los océanos de nuestro planeta.
Bautizado como Tratado de Alta Mar, permitirá por primera vez en la historia, entre otras medidas, la creación de reservas protegidas en aguas internacionales. Estas enormes áreas marítimas, que abarcan un porcentaje muy alto de la superficie terrestre, estarán por fin resguardadas frente a amenazas inminentes como la explotación de recursos, incluida la minería en aguas profundas.
Se trata, por tanto, de una gran noticia: más de sesenta países han ratificado —con la complejidad legislativa que ello supone— un acuerdo que no solo era imprescindible llevar a cabo, sino que resultaba urgente hacerlo lo antes posible. Y así ha sido.
Los mares ocupan más del 70 % de la superficie del planeta que habitamos. Cuidarlos y protegerlos no es únicamente una cuestión medioambiental, sino también una responsabilidad colectiva como sociedad. Por suerte, al menos en este sentido, parece que vamos por el camino correcto.
