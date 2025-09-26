Ainhoa Moll: "El futuro del periódico será digital, pero también más cercano y humano"

«Para ejercer el periodismo... hay que vivir entre la gente para contar su vida». Con esta frase de Ryszard Kapuscinski, uno de los grandes maestros de este oficio, la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, ha hecho este viernes un repaso de lo que ha significado Castellón para Mediterráneo y este periódico para la provincia durante los últimos cien años. «Durante un siglo hemos contado la vida de Castellón, desde dentro y para dentro, con la convicción de que la cercanía y el rigor son nuestros principales activos», ha asegurado.

Tras recoger la Alta Distinción que la Diputación de Castellón ha concedido esta noche al periódico Mediterráneo por su centenario, Ainhoa Moll ha explicado que los cien años de historia de esta cabecera no son ni un mérito individual ni exclusivo del periódico. «Tenemos claro que se trata de un logro colectivo. Lo que somos pertenece a todos los castellonenses que, generación tras generación, han hecho suyo este diario», ha afirmado. Un mérito que, ha añadido, «es de quienes lo escribieron y lo imprimieron, de quienes lo distribuyeron, quienes lo leyeron en casa, el trabajo, las cafeterías o los parques. Este mérito pertenece a las empresas que nos han apoyado, a las instituciones que han comprendido la importancia de una prensa en libertad y, como no, a los miles de lectores y usuarios que nos permiten, cada día, entrar en su vida».

La directora editorial de Prensa Ibérica ha argumentado durante su intervención que un periódico no es solo tinta sobre papel o información en una pantalla. «Un diario como este es la memoria viva de una comunidad, el testimonio de sus alegrías y de sus tragedias, de sus transformaciones y de sus aspiraciones. Es, en definitiva, un espejo en el que se reflejan todos los ciudadanos que le dan sentido».

El valor de la proximidad

Tras recordar que Mediterráneo ha acompañado a Castellón en todos sus momentos decisivos, ha puesto en valor una de las grandes fortalezas de la cabecera: la proximidad. «Estar al lado de la gente, compartir sus victorias y sus derrotas, y convertir cada noticia en un servicio a la ciudadanía es la esencia del periodismo de proximidad», ha afirmado.

Ainhoa Moll ha tenido palabras de reconocimiento a la labor que durante años han realizado los trabajadores de esta casa, desde periodistas a fotógrafos, técnicos o gestores de publicidad. «También queremos expresar nuestro reconocimiento a las empresas que han creído en nosotros y han apostado por anunciarse en nuestras páginas». «Gracias a ellas --ha proseguido-- Mediterráneo ha podido sostenerse y crecer, manteniendo siempre el compromiso con la independencia y el servicio a la sociedad. Y nuestro agradecimiento también a las instituciones públicas, como es el caso de nuestra Diputación Provincial, que han entendido que una democracia solida requiere medios de comunicación responsables, rigurosos y cercanos», ha enumerado.

La directora editorial de Prensa Ibérica se ha dirigido sobre todo a los lectores. «Sois el corazón de este periódico. Gracias a vuestra fidelidad hemos llegado hasta aquí y gracias a vuestra confianza tenemos por delante un futuro ilusionante. Este centenario es de todos. Es vuestro. Porque sois los verdaderos protagonistas de esta celebración. Sin lectores no hay periodismo, y sin comunidad no hay Mediterráneo», ha aseverado.

Revolución tecnológica

Al futuro se ha referido Ainhoa Moll, que ha explicado que este rotativo se encuentra inmerso en un proceso de profunda transformación digital. «No se trata solo de un cambio tecnológico, es un cambio cultural y periodístico que nos marcan los tiempos». Y ha incidido en que los lectores demandan calidad, inmediatez, interactividad y nuevos formatos. «En medio de esta revolución, tenemos claro que en esencia no cambian los valores que nos han llevado hasta aquí: la necesidad de contar lo que ocurre con rigor, honestidad y cercanía».

Por eso, ha insistido en que la innovación no alejará a este rotativo de sus grandes principios. «El futuro será digital, pero reforzaremos el lado humano. Será, sin duda, más tecnológico, pero también más cercano, porque la proximidad no depende del soporte, sino de la actitud con la que se ejerce el periodismo», ha argumentado.

Compromiso

Tras elogiar el trabajo de todos los premiados por la Diputación, la directora editorial de Prensa Ibérica ha querido acabar con un mensaje claro: «Un aniversario como este nos compromete a seguir defendiendo los valores que nos han guiado y a continuar siendo un espacio de encuentro, un lugar donde se escuchen todas las sensibilidades, siempre con un mismo objetivo: servir a Castelló».