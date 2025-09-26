El TC admite a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra los cambios de PP y Vox en la ley Trans valenciana
El Defensor del Pueblo alegó contra la reforma de PP y Vox al considerar que puede "vulnerar el libre desarrollo de la personalidad" y el derecho a la intimidad personal de las personas transexuales menores de edad
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra la modificación de la llamada 'Ley Trans' de la Comunitat Valenciana aprobada por PP y Vox al considerar que puede "vulnerar el libre desarrollo de la personalidad" y el derecho a la intimidad personal de las personas transexuales menores de edad.
La institución ha emprendido esta acción en relación contra el inciso incorporado en el artículo 136, párrafo segundo, letra b), de la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, por el que se modifica el artículo 16 de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.
En su demanda, Ángel Gabilondo alega que el citado precepto puede "vulnerar el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y el derecho a la intimidad personal (artículo 18.1 de la Constitución) de las personas transexuales menores de edad".
En concreto, recuerda este viernes el TC en una nota informativa, el inciso impugnado determina que "para iniciar el tratamiento farmacológico contarán con el apoyo y acompañamiento de profesionales de la salud mental, infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías".
