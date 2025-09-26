La diputación hace un llamamiento a las autoridades europeas para actuar conjuntamente frente a catástrofes

La Diputación de Valencia ha reunido, a lo largo de dos jornadas, a representantes de diferentes provincias de la Unión Europea para debatir y poner en común las experiencias vividas en la gestión de crisis y catástrofes naturales, con el objetivo final de avanzar hacia un modelo de cooperación entre entidades locales intermedias de Europa que refuerce la preparación y la capacidad de respuesta ante futuros episodios. Los participantes han coincidido en reclamar a las autoridades comunitarias actuar de manera conjunta y cohesionada frente a uno de estos eventos.

La celebración de este congreso, que ha transcurrido en La Beneficència y que ha incluido la visita a zonas afectadas de Torrent y Massanassa, se enmarca dentro del programa europeo ESPON, el cual analiza cómo los gobiernos intermedios (provincias, regiones) de distintos países de la Unión Europea afrontan y superan situaciones de crisis relacionadas con catástrofes naturales y crisis sociales.

Su objetivo es identificar fortalezas, debilidades y buenas prácticas en los procesos de resiliencia territorial. A través de casos comparativos, como el de la Diputación en la dana, se busca extraer aprendizajes transferibles que fortalezcan la capacidad de respuesta y reconstrucción de estas administraciones.

Así, el presidente de la corporación, Vicent Mompó, las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari, el diputado de Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, así como técnicos, bomberos y representantes de otros cuerpos de seguridad locales, han detallado las actuaciones y el papel que ejerció la Diputación como gobierno intermedio en la gestión de la reconstrucción y la cohesión social, con la intención de servir de ejemplo al resto de Europa.

Mompó, encargado de abrir el congreso, ha destacado que, desde el primer momento tras las trágicas inundaciones, “la Diputación adquirió un compromiso decidido con nuestros pueblos y ciudadanos, asumiendo responsabilidades que no eran propias y coordinando con rapidez los recursos necesarios para garantizar que ninguna población quedara desatendida”.

Tras repasar las actuaciones acometidas en reparación de infraestructuras, limpieza de garajes y playas, suministro de equipos informáticos y coches a los ayuntamientos, el presidente provincial ha señalado que, “más allá de las cifras, lo más importante ha sido garantizar la continuidad de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos y restablecer la cohesión social en todos los municipios afectados”.

Mompó ha concluido resaltando la importancia de este encuentro con otras provincias europeas, “ya que nos ofrece la oportunidad de compartir lo aprendido, de escuchar otras experiencias y de construir juntos un modelo de respuesta más sólido, más ágil y más humano frente a las crisis que, inevitablemente, seguirán llegando”.

La fuerza del municipalismo

Por su parte, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha situado el municipalismo en el punto de partida de la respuesta inmediata a los problemas de la ciudadanía: "los ayuntamientos y la Diputación fueron las primeras corporaciones en hacer frente a la dana, pero seguimos necesitando la ayuda de instituciones superiores para afrontar los retos del futuro".

Enguix ha iniciado su intervención señalando que Europa "afronta riesgos crecientes con los fenómenos naturales agravados por el cambio climático, una realidad que exige fortalecer la gestión del riesgo de desastres en todos los niveles". La vicepresidenta tiene pleno conocimiento de la materia, ya que su municipio Ontinyent, "sufrió el golpe de una dana que arrasó uno de nuestros barrios, convertido hoy en parque inundable para disfrute de la ciudadanía".

Natàlia Enguix, a la izquierda, durante una de las mesas redondas. / Abulaila

Precisamente ese es el reto que Natàlia Enguix traslada a la Diputación, con el objetivo de responder a la crisis con "soluciones que fortalezcan la resiliencia y la cohesión territorial en nuestras comarcas". En este punto, la responsable provincial de Cooperación ha repasado las actuaciones de emergencia y las encaminadas a recuperar la normalidad en los municipios afectados desde las áreas que dirige. Entre las primeras, ha destacado "el trabajo de Egevasa ayudando a más de 90 municipios con problemas de agua, alcantarillado y depuración, un trabajo que ya habíamos iniciado antes de la dana modernizando infraestructuras hídricas en lo que llamamos la legislatura del agua".

En cuanto a las políticas encaminadas a la reconstrucción y la resiliencia, la vicepresidenta ha resaltado la eficiencia de "un plan abierto de inversiones con 350 millones de euros que está haciendo de nuestros pueblos espacios más humanos y preparados para los retos del siglo XXI, y que permite dar respuestas a necesidades sobrevenidas como la dana, reflejadas en el incremento de las obras del ciclo del agua". Además, Enguix ha recordado la puesta en marcha de la campaña Bono Comercio Dana, con una inversión de cinco millones y un impacto estimado de 10 millones para los establecimientos de 26 municipios gravemente afectados por la riada; una iniciativa que libera a los beneficiarios de burocracia y que cuenta ya con un millar de comercios adheridos".

Expertos locales y europeos

Durante las dos jornadas se han sucedido diferentes debates sobre la cuestión de la gestión de crisis por parte de las autoridades locales intermedias. En la primera mesa redonda, titulada ‘Actuaciones de emergencia tras la dana’, representantes de policías locales, de Protección Civil, y del Consorcio Provincial de Bomberos, han explicado las primeras actuaciones que llevaron a cabo los distintos cuerpos de seguridad y protección el día 29 de octubre de 2024.

La segunda de las mesas, ‘Reconstrucción y resiliencia tras la dana’, se ha centrado en la reconstrucción realizada en diferentes ámbitos como las carreteras o la red de aguas. En ella han intervenido la vicepresidenta segunda de la Diputación, Reme Mazzolari, junto a técnicos de la corporación y a Luís Blanch, ingeniero técnico y agricultor premiado por la gestión en el Parque Natural de la Albufera.

Mazzolari, también diputada de Carreteras, ha compartido su experiencia en la reconstrucción de 869 kilómetros de carreteras y 29 puentes de la provincia afectados, y ha hecho hincapié en que “esta conferencia no solo nos permite reflexionar sobre lo que hemos hecho, sino también proyectar lo que aún podemos lograr. La resiliencia debe ser transversal, inclusiva y basada en la evidencia. Y para ello, es fundamental que las autoridades locales intermedias dispongan de los recursos, las competencias y el reconocimiento que les permita desempeñar su papel con eficacia”.

En la segunda jornada del congreso los protagonistas han sido las autoridades y los expertos procedentes de la Unión Europea. En diferentes conferencias y mesas redondas, representantes de provincias y entidades intermedias de países como Alemania, Italia o Polonia, además del diputado de Fondos Europeos Juan Ramón Adsuara, han discutido sobre qué papel deben jugar las autoridades locales intermedias para reaccionar mejor ante una crisis.

“Para nosotros es fundamental tener en estas alianzas europeas datos, estudios y conocimientos a disposición de diputaciones y ayuntamientos, ya que son una herramienta imprescindible en la toma de decisiones ante catástrofes. Debemos hacer un llamamiento a la propia Unión Europea para que, a partir de ahora, ante cualquier crisis que surja en una zona de la unión, actuemos conjuntamente y de manera coordinada”, ha afirmado Adsuara.