La Diputación de València ya ha destinado 157 millones a paliar los daños de la dana

La Diputación de Valencia ha constituido la Comisión de seguimiento del Presupuesto Dana para analizar el estado de ejecución de las inversiones que la corporación provincial está destinando a ayudar a los pueblos afectados por la riada del 29 de octubre. La comisión, que se reunirá mensualmente justo después de la Comisión de Hacienda, está compuesta por los portavoces de todos los grupos políticos y presidida por la diputada de Hacienda, Laura Sáez. La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ocupa la vicepresidencia.

En esta primera sesión, se ha dado cuenta del dinero que la Diputación ha recibido de otras instituciones y de las partidas que ya se han ejecutado o están en proceso. De una parte, la corporación provincial ha ingresado 76,2 millones euros: 75.873.250 del Gobierno, 300.000 de la Diputació de Barcelona, 50.000 del Ayuntamiento de San Bartolomé, 39.000 del Ayuntamiento de Arucas; y 10.000 de la Diputación de Pontevedra.

De otra parte, la Diputació de València ya ha destinado 157.181.713 a paliar los daños de la dana en diferentes partidas que, destaca la presidenta de la comisión, Laura Sáez, “la mayoría ya se han ejecutado y otras están muy avanzadas”. Concretamente, se ha ejecutado el Fondo Incondicional de ayuda directa a municipios afectados, 15,4 millones; la inversión en material informático, 920.000 euros; en desinfección de plagas, 275.000 euros; en retirada de lodos, 22,3 millones de euros; en compra de vehículos 1,2 millones; y en ayuntamientos turísticos, medio millón de euros.

Entre las partidas que se están ejecutando todavía, sobresale la de Carreteras con más de 80 millones y una ejecución aproximada del 64%. También se está ejecutando la ayuda a sectores económicos, 6 millones; a Utiel para infraestructura educativa, 300.000,00 euros; y a la Escola de Capatassos, 1,1 millones, que se están destinando a remodelar integralmente, junto con Iberdrola, la escuela de Catarroja. A todo esto, hay que sumar dos partidas que están en periodo de aceptación: 10,3 millones para apoyo técnico a ayuntamientos y 10,3 millones de asistencia a ayuntamientos para suministros como pueden ser farolas, contenedores o señalización viaria. Igualmente, habrá que sumar otras partidas, como la de Bomberos, que se irán definiendo.

Con este estado actual de las cuentas, la diputada de Hacienda subraya que la Diputación “sigue trabajando para conseguir más transferencias del Gobierno, que son necesarias para seguir ayudando a los municipios de la provincia”. Además, explica que esta comisión es “una herramienta más para la eficiencia y la transparencia de la institución, que está apoyando a los pueblos afectados desde el minuto cero”. De hecho, concreta, también “se ha acordado en la reunión que los grupos políticos puedan proponer la asistencia de alcaldes o entidades en la comisión”.