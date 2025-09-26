Europa investigará si la gestión de la dana vulneró la normativa de la UE

El Parlamento Europeo aprobó ayer pedir a la Comisión Europea una investigación sobre la gestión de la dana tras escuchar a dos asociaciones de víctimas, pese a que Bruselas precisó que es una competencia exclusiva de los Estados miembros. Los eurodiputados de la comisión de Peticiones decidieron mantener abierta la petición que presentaron la Asociación de Víctimas de la Dana 29-O y la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre.

«Punto 24 sobre una supuesta infracción de la directiva 2007/60 relativa a la gestión de los riesgos de inundación, los peticionarios están en la sala, tienen cinco minutos». De este modo comenzó la comparecencia al mediodía de las representantes de las asociaciones en la Eurocámara. Hablaron finalmente algo más de cinco minutos, que se repartieron entre Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 octubre 2024.

Su primera intervención fue un discurso sin alusiones directas al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, en el que se habló de forma genérica de «los gobiernos», pero en el que sí se deslizó una alusión al jefe del Consell. «Él y su gobierno hacían caso omiso al grito desesperado», destacó Rosa Álvarez.

Sin embargo, en su segundo turno de palabra sí que aludieron directamente al Gobierno valenciano: «Esperamos que nuestra vivencia, un desastre climático convertido en tragedia humana por la negligente gestión del Consell, sirva», defendió Mariló Gradolí. Para Gradolí, «no hubo impudencia ciudadana, fue una gestión homicida de Emergencias de la Generalitat con 229 víctimas mortales». Ambas finalizaron esta segunda intervención cogidas de la mano y con aplausos por parte de los parlamentarios.

En un discurso muy emotivo que acabó en lágrimas, consideraron «evitables» las muertes. «Porque sí había previsiones, sí había tiempo, sí existían planes que, si se hubieran aplicado con rigor, habrían salvado vidas».

«Fue una negligencia»

«No hubo gestión de la emergencia, ni previsión ni alerta, se dejó a la gente más vulnerable abandonada a su suerte», añadió Álvarez, quien aseguró que no fue un «error administrativo» sino «una negligencia que costó 229 vidas». Por eso, no quieren «palabras de ánimo» ni compasión sino «verdad, justicia y responsabilidades». «Exigimos que se señale con nombre y apellidos a quienes, teniendo deber de protegernos, no lo hicieron, sean quienes sean», incidió Álvarez.

En la Comisión de Peticiones intervinieron tres eurodiputados valencianos: Sandra Gómez, por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, por el Partido Popular Europeo, y Vicent Marzà, por Los Verdes/Alianza Libre Europea. Los dos últimos no son miembros.

González Pons aseguró que «no todas las víctimas se sienten representadas y que hay discrepancias entre los perjudicados, pero eso no quita la perdida personal ni menoscaba el sufrimiento». «La riada les quitó a quienes querían. Y esa condición digna de damnificadas sobrepasa cualquier consideración política», añadió. «Podríamos haber construido infraestructuras, pero no lo hicimos, contamos con sistemas de prevención y alerta que antes resultaban inverosímiles», reconoció.

La socialista Sandra Gómez comenzó pidiendo perdón a las víctimas «en nombre de este parlamento». «Solo cuando al PP se le empezó a caer la cara de vergüenza delante de Von der Leyen permitieron que finalmente vinieran aquí», denunció. Vicent Marzà, de Compromís, denunció que, «con 229 personas muertas, hay un president de la Generalitat que se burla de ellas».