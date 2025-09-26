Camps insiste: pide al PP vía directa con los militantes para explicar su alternativa a Mazón

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, no entiende de silencios administrativos. Quiere volver a presider el PPCV y no cede. A pesar del bloqueo del Partido Popular al calendario de congresos y de la falta de respuesta a su petición de convocar ya el cónclave regional del PPCV que debía haberse celebrado este año, mantiene su empeño en activar su campaña para un proceso de renovación que aún no tiene fecha.

Este viernes el propio Camps se ha plantado en la sede del partido en la calle Embajador Vich de València para presentar por registro de entrada una carta dirigida a Juanfran Pérez Llorca, secretario general del partido. En ella, solicita al número dos de Mazón poder acceder al censo de militantes, a los que quiere explicar directamente su proyecto.

Camps asume que no se le puede facilitar el listado por protección de datos (solo podría acceder en caso de que se activara el proceso congresual), pero sí reclama que el partido le envíe a todos los militantes, tanto los que pagan cuota como los que no, la dirección de la campaña de Camps (coordinacion@concamps.es) además de una carta presentando su proyecto. “Con el fin de que los militantes que lo estimen oportuno contacten conmigo para así poder explicarles el motivo de mi decisión, y el proyecto que tenemos pensado para el futuro de nuestro partido”, le pide al número dos de Mazón.

Momento "precongresual"

En la carta del expresident, Camps señala que ya ha anunciado su intención de volver a presidir el partido, y que tras el último Congreso Nacional, “ha llegado el momento de renovar en el partido personas y propuestas para preparar las importantísimas elecciones en todos los ámbitos en 2027”. Todo ello, aclara, con lealtad al Gobierno autonómico. El expresident ha compartido también un vídeo en sus redes sociales informando esta petición, “en este proceso ya precongresual”, señala.

Pese a las intenciones del expresident, Génova ha congelado los procesos en la C. Valenciana. El último congreso eliminó de los estatutos la obligatoriedad de que en los cuatro meses siguientes al nacional se celebraran los congresos regionales. Si bien mantiene el compromiso de celebrarlos tras el nacional, y a eso parece acogerse el 'campsismo'. Camps, convertido en piedra en el zapato de Mazón, parece no darse por aludido por el vacío de la dirección regional. Ya deslizó en su último acto en Alicante que, de momento, es el único candidato a presidir el PPCV.