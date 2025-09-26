La Generalitat cierra el último vertedero de la dana y finaliza así la retirada de un millón de toneladas de residuos

La Generalitat ha clausurado el punto de transferencia de Quart-Manises, cerrando así de forma definitiva el último de los tres espacios que se habían habilitado para tratar los residuos generados por las inundaciones del pasado mes de octubre y finalizando el plan de choque extraordinario de la Generalitat puesto en marcha para retirar enseres y voluminosos. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha estado presente en la clausura del punto junto a responsables de la empresa Urbaser que han gestionado este recinto, ha señalado que, “once meses después de las riadas, hemos clausurado los tres puntos de transferencia, tras el cierre de Catarroja el 13 de mayo y el de Picassent el 30 de julio, y hemos tratado cerca de un millón de toneladas de residuos”.

En cifras, el punto de transferencia de Quart-Manises ha tratado 305.000 toneladas de residuos, ha recibido más de 14.500 viajes de camiones y ha contado con 25 unidades de maquinaria pesada y medio centenar de trabajadores, además de acopiar 20.000 metros cúbicos de lodos en cuatro balsas.

130.000 vehículos retirados

Martínez Mus ha destacado que la gestión de la emergencia tras las riadas “ha demostrado la importancia de contar con un sistema ágil que nos ha permitido no sólo gestionar un millón de toneladas de residuos, también 70.000 metros cúbicos de lodos y 130.000 vehículos retirados a través de la gestión y el acompañamiento de la Generalitat”.

En este sentido, ha subrayado, además, que la gestión de residuos “supone el mayor desafío tras un desastre natural como las devastadoras riadas del pasado octubre” y que ha implicado “la tramitación del mayor contrato realizado por la Generalitat a raíz de la riada, con una inversión de 204 millones de euros”. Precisamente, el pasado lunes el Consell aprobó la ampliación del contrato extraordinario de gestión de residuos de las inundaciones ya que la cantidad acumulada en los puntos de Quart-Manises y Picassent ha superado las previsiones iniciales. “Nunca ninguna administración en España había afrontado, por sí misma, con medios propios y en tan poco tiempo, un contingente de desechos como el que hemos gestionado”, ha asegurado el conseller.

El conseller Martínez Mus, en la clausura del almacén de residuos de la dana de Manises / Fernando Bustamante

Tres fases de gestión

La gestión de residuos se ha desarrollado en tres fases. En las dos primeras se ha evacuado una media de más de 15.000 toneladas diarias, lo que permitió despejar en pocas semanas los 767 viales obstruidos en las poblaciones más afectada, que fueron depositados en los Puntos de Acopio Local (PAL) y a los tres puntos de transferencia donde se han tratado. La tercera fase ha consistido en el vaciado de los 60 PAL y de los tres puntos de transferencia, que han gestionado 244.000 toneladas en Catarroja, 264.250 en Picassent y 305.000 en Quart-Manises, además de las toneladas tratadas directamente por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos con medios propios.

Martínez Mus ha señalado que la Generalitat seguirá apoyando a los ayuntamientos con la ampliación del plan para retirar los escombros generados en las tareas de reconstrucción privadas acometidas tras las inundaciones de octubre. En este sentido, ha destacado que, aunque la competencia en esta materia es municipal, “hemos decidido respaldar a los consistorios y agilizar la retirada de escombros a través de las empresas que gestionan ya los residuos de los municipios”.

Un total de 15 municipios han solicitado ayuda a la Generalitat para esta nueva fase del plan de choque, entre ellos Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Benetússer, L’Alcúdia, Albal, Catadau y Xirivella.