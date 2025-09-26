Mompó activa sus bases con un “esmorzar” de más de mil asistentes en Buñol

Vicent Mompó, convertido el último año en uno de los valores al alza del PP tras la dana (pese al ruido generado en torno a su gestión), arranca el curso político orgánico este sábado con un almuerzo que se prevé multitudinario en Buñol.

Según informan desde el partido, se espera en torno a un millar de militantes a un encuentro que por primera vez se aleja de las comarcas con más presencia popular, tras los últimos actos en Alzira o Nàquera, que en el curso pasado también arrastraron a un millar de militantes, alcaldes y concejales.

En Buñol (localidad también simbólica, ganada por Virginia Sanz para la derecha en 2023 tras 44 años como galia de izquierdas) Mompó no tendrá esta vez acompañamiento de la dirección nacional. Tampoco se ha confirmado todavía por parte de la regional. Este fin de semana, precisamente, hay cumbre de presidentes autonómicos en Murcia.

Este almuerzo de inicio de curso se enmarca en un momento de calma tensa dentro del partido, en vísperas de un Nou d’Octubre y de los actos por el primer aniversario de la dana que devuelven la atención a la figura de Carlos Mazón.

Año de congresos

2025 estaba llamado a ser un año de congresos en el PP de la Comunitat Valenciana. La anomalía en la que ha quedado el partido por la gestión de la dana se ha trasladado también al ámbito orgánico. No hay noticia de cuándo se celebrará el congreso regional, al que debían seguirle los provinciales y locales. Ya han caducado. En el último congreso nacional, de hecho, celebrado por Feijóo antes del verano, se cambió los estatutos de modo que ya no es obligatorio renovar las baronías regionales dentro los cuatro meses siguientes.

Con Mazón tratando de frenar el desgaste, vender éxitos de reconstrucción en l'Horta Sud y recuperar la iniciativa con una agenda de asuntos volcánicos como la AVL o las señas de identidad, el partido ha optado por el silencio. Ni Génova lo ratifica como cartel en 2027 ni se abre la posibilidad a un congreso que podría exhibir fractura, con Francisco Camps armando una alternativa para presidir de nuevo el PPCV y reclamando democracia interna. El último gesto ha sido una carta del Foro Pedro Agramunt, que reúne al campsismo, donde se reclama un congreso y se alerta de que se puede perder la Generalitat.

Presión del campsismo

Ante esos movimientos del expresident de la Generalitat, que está embarcado en su propia campaña de primarias y critica precisamente la falta de pulso del partido, Mompó busca exhibir apoyos y unidad. Se espera a cientos de alcaldes y concejales. Sobre todo, con la intención de mantener a las bases activas ante cualquier eventual cambio dentro del PPCV que provocara convocatorias electorales o de congresos.