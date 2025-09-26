Novela negra en el ICAV

Daniel Alvarado, un abogado cínico, a veces un poco canalla, però siempre perspicaz, se ve envuelto en una oscura y mortal trama de mafia rusa, dinero negro y turbios negocios inmobiliarios. Este es el argumento de la novela El abogado de la Harley. Operación Montgó (Olé Libros), del letrado Juan Manuel Carbó, un thriller con muchos guiños judiciales y de la actualidad que transcurre entre Ibiza, Madrid y Valencia que se ha presentado en el Colegio de Abogados de València. Un espacio muy oportuno para relatar la historia de un abogado convertido en detective que ha contado con la presencia de destacados juristas, entre jueces y abogados, como José María Tomás Tío, exdecano de los jueces valencianos y presidente de la Fundación por la Justícia, y el decano del ICAV, José Soriano Poves, entre otros muchos representantes de la judicatura valenciana.