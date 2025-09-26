El nuevo presidente de la Audiencia de València advierte de que estará "atento a los intentos burdos" de incidir en la causa de la dana

El magistrado José Manuel Ortega Lorente ha tomado posesión como presidente de la Audiencia de València con dos gestos que suponen toda una declaración de intenciones: Ha estado apadrinado por los magistrados Luis Manglano y Salvador Camarena Grau y ha iniciado su discurso en valenciano. Ortega Lorente se ha referido en su discurso a la instrucción de la dana, cuyos recursos ha revisado la sección segunda de la Audiencia de València, que también preside. El nuevo presidente de la Audiencia de València ha reivindicado que es "indispensable dejar actuar a los Juzgados competentes en los procesos en marcha para depurar las responsabilidades en las que pudieran haberse incurrido desde las administraciones públicas".

Crítica legítima

También ha señalado que "la crítica a la actuación judicial es legítima, es útil en tanto se dirige a señalar deficiencias". Aunque también ha deslizado un aviso a navegantes. "Cuando la crítica persigue fines espurios, pretende crear climas de acoso a los jueces por el simple desempeño de su función con independencia y desde el escrupuloso respeto a las normas y los procedimientos, excede de los anchos límites de lo admisible".

Mejorar la respuesta judicial

El nuevo presidente de la Audiencia de València ha señalado que "trabajaré por la mejora de la respuesta judicial desde el conocimiento de nuestros fallos de nuestras limitaciones; de igual modo, estaré atento para señalar aquellas ocasiones en las que la crítica legítima se vea suplantada por intentos burdos de incidir en la actividad judicial mediante estrategias distractoras, hiperbólicas o desleales", ha asegurado. Una advertencia que se produce después de que la magistrada de la dana haya sido perseguida por algunas de las acusaciones de ultraderecha personadas en la dana.

Tiempos de polarización

Al inicio de su discurso, Ortega Lorente ha asegurado: "Vivimos tiempo de cambio. Y de polarización. Y en ese contexto de crisis, parece que tiemblan los pilares de nuestro modelo de convivencia. La confianza en la Justicia, en el Poder Judicial como contrapeso que controla la legalidad, que garantiza los derechos fundamentales y las libertades públicas, exige que se protejan institucionalmente las condiciones imprescindibles para su correcto ejercicio".

El nuevo presidente de la Audiencia de València también ha señalado que "el Poder Judicial sólo cumple los fines que le legitiman institucionalmente si cada uno de los que lo integramos, jueces y magistrados, podemos resolver con independencia. La independencia judicial es imprescindible para que la correcta aplicación de las normas prime en la resolución del conflicto y para que los involucrados en el litigio, puedan confiar en que quien resuelve no atiende a otros hasta que los que le legitiman como poder".

Y ha añadido que "también es necesario que quienes tenemos encomendada la tarea y nos vemos amparados por las garantías propias de un poder del Estado, ejercemos la actividad de jurisdicción, de decir en derecho, con responsabilidad. Responsabilidad implica autorestricción, identificación y control de nuestros propios prejuicios, actualización permanente de nuestros conocimientos y adaptación de nuestros métodos de gestión de la decisión a las novedades que exige una sociedad en rápido y continuo desarrollo".