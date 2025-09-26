El presidente del TSJCV reivindica "el uso más inteligente de la tecnología para garantizar respuestas ágiles y coordinadas" ante emergencias

La dana y sus devastadores efectos, con 229 fallecidos y miles de damnificados, han sobrevolado todos los discursos de la apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El presidente del TSJCV, Manuel Baeza, ha destacado sobre "los efectos devastadores de la dana en l’ Horta Sud y el área metropolitana de Valencia" la "respuesta que dimos desde la Sala de Gobierno [del TSJCV que] fue ágil, flexible y comprometida". Aunque Baeza ha destacado tres aprendizades de la tragedia. "Necesitamos integrar -o, al menos, tomar en consideración- a más actores en la toma de decisiones urgentes: colegios profesionales, jueces decanos, administración y otros". "Debemos realizar un uso más inteligente de la tecnología para garantizar respuestas ágiles y coordinadas". Y también ha reivindicado la necesidad de "comunicar mejor las decisiones, para evitar malentendidos o tensiones innecesarias".

De esta experiencia tan traumática, "nació la idea de un protocolo que nos permitiera gestionar con mayor eficacia las situaciones de crisis". Un protocolo que ya ha sido aprobado por la Sala de Gobierno. "Y lo ha sido no solo pensando en fenómenos naturales como la dana, sino en cualquier contingencia que pueda afectar al normal funcionamiento de la Justicia".

Baeza ha explicado que el protocolo" regula desde el cierre de edificios y la suspensión de plazos hasta la reorganización de los servicios de guardia y la comunicación fluida con el CGPJ, la Consellería de Justicia, Colegios Profesionales y restantes sujetos jurídicos". Y en el que destacan las "disposiciones de carácter técnico y abierto, como un uso inteligente de la tecnología para garantizar respuestas ágiles y coordinadas, o la posibilidad de modular la obligación de acudir a actuaciones judiciales cuando las circunstancias lo impidan, garantizando flexibilidad para su celebración si todos los intervinientes pueden comparecer".

El nuevo protocolo es, según Baeza, "un instrumento vivo y sujeto a mejora continua, con el que tratamos de transmitir a los colectivos antes citados y a la ciudadanía en general un mensaje claro: incluso en las circunstancias más adversas, la Justicia valenciana ha sido y seguirá siendo un servicio esencial y fiable".

También se ha referido a la dana el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Ortiz. "La fatídica dana trajo con ella terribles consecuencias personales, económicas y sociales cuyas secuelas perviven en el momento actual",ha destacado. Por lo que ha expresado su "recuerdo, apoyo y solidaridad a todas las víctimas, familiares y allegados. Sepan que la justicia activó todos sus mecanismos para gestionar la tragedia, depurar responsabilidades y para comprobar que los perjudicados pudieran ver satisfechas sus necesidades con la mayor prontitud posible. En aquellas jornadas todos los días y todas las horas fueron hábiles".

El Fiscal Superior ha revelado que la dana ha hecho aumentar un 333% de las denuncias contra personaa aforados." Contra denunciados que reúnen la condición de aforados se presentaron un total de 13 denuncias, frente a las 3 del año anterior, suponiendo esto un aumento de un 333%. La causa de dicho aumento se debe principalmente a las denuncias a consecuencia o por hechos relacionados con la gestión de la catástrofe de la dana", ha explicado. Todas las causas se acumularon y se desestimaron, para que fuera el Tribunal de Instancia3 de Catarroja quien centralizara toda la investigación de la dana.

El secretario de gobierno de la Comunitat Valenciana, Rafael Lara Hernández también ha iniciado su discurso de la apertura del año judicial recordando la dana “que ha marcado profundamente a nuestra comunidad: las devastadoras inundaciones provocadas por la dana. Una tragedia que se cobró vidas, que arrasó hogares y negocios, y dejó tras de sí un rastro de destrucción y dolor en tantas familias valencianas”.

Rafael Lara ha querido “en este acto solemne, expresar nuestro recuerdo más sincero hacia las víctimas, nuestro agradecimiento a servidores públicos y voluntarios de toda España, y nuestra solidaridad viva con todos los afectados”. Y ha destacadoque "en esos momentos de crisis, la Justicia, como servicio esencial, no fue ajena a esta catástrofe. Varias sedes judiciales sufrieron daños, muchos de quienes trabajan en los órganos judiciales y profesionales se vieron directamente afectados, y considero que la respuesta fue ejemplar: de jueces, fiscales, funcionarios, forenses, profesionales de los colegios y, de manera muy especial, debo resaltar de los Letrados de la Administración de Justicia que en ese compromiso silencioso, en esa capacidad de estar cuando más se necesita, para mí como su superior jerárquico, me obliga el recuerdo a expresar que fueron reflejo de lo que significa servir a la justicia, en un trabajo, muchas veces invisible, pero siempre decisivo para que la justicia permaneciera firme cuando todo parecía tambalearse", ha destacado.