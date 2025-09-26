El primer congreso autonómico de Cosital aborda la inteligencia artificial y la gestión de la dana

El I Congreso Autonómico Cosital (Colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local) Comunitat Valenciana “La habilitación, el engranaje local” ha reunido en Valencia a habilitados nacionales de toda la geografía valenciana, representantes institucionales y expertos para debatir los desafíos y oportunidades que afrontan las administraciones locales en la sociedad actual. El primer encuentro organizado por el Consejo Autonómico que reúne los colegios de Castellón, Valencia y Alicante, ha puesto el foco en desafíos urgentes: la inteligencia artificial aplicada al sector público, la gestión de crisis ante catástrofes como la dana o la transformación digital de la administración local, entre otros.

La mesa inaugural ha estado compuesta por Juan Giner, concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València; Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana; Santiago Gómez, presidente de Cosital Alicante; Andrés García, presidente de Cosital Castellón; y María Escamilla, presidenta de Cosital Valencia. Durante la apertura, Giner expresó su reconocimiento a la labor de los habilitados nacionales y a la organización del encuentro: «Es un placer acompañaros y que sigáis luchando por la función de los habilitados nacionales, que para mí es clave en el desarrollo de una administración pública sana». En la misma línea, el secretario autonómico, Cayetano García, subrayó la relevancia del momento al afirmar que los FHCN (funcionarios habilitados de carácter nacional) son «una pieza esencial para el buen funcionamiento de las entidades locales, las más cercanas a los ciudadanos».

Mesa inaugural del primer Consejo Autonómico con Juan Giner, Cayetano García, Santiago Gómez, Andrés García y María Escamilla. / Levante-EMV

Ejes temáticos de las jornadas

La presidenta y los dos presidentes de los Cosital de la Comunitat Valenciana, acompañados por la presidenta del Consejo General de Cosital , Pilar Ortega, han abierto el debate subrayando la colegiación como palanca de unión y fortaleza de la habilitación nacional.

A continuación, Mª Luz Roncero, secretaria del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals y Clara Perales, interventora de la misma entidad, han relatado su experiencia, un testimonio que ejemplifica la importancia de la cooperación fluida entre secretaria e interventora en la gestión municipal.

El bienestar profesional ha ocupado un lugar central con la intervención de Sonsoles Frontera, mentora de talento, bienestar y cultura, que ha reivindicado la inteligencia emocional como herramienta indispensable para afrontar la presión y la complejidad inherentes a las funciones reservadas.

La eficiencia en la gestión administrativa ha sido abordada por Ylenia Díaz, secretaria general de Riba-roja de Túria e Ignacio Martínez, secretario de Almazora, quienes han ofrecido claves prácticas para dar respuesta al desafío recurrente del contrato menor en los ayuntamientos.

En clave de igualdad, Ylenia Díaz, también socia de Mujeres en el Sector Público, ha puesto en valor el liderazgo femenino y la creciente presencia de las mujeres en el sector público, destacando su papel en la renovación de la cultura administrativa.

El bloque final de la jornada ha estado marcado por la dana que asoló la provincia de Valencia a finales de 2024. La secretaria y la tesorera de Catarroja, Remedios Pérez y Silvia López, han expuesto cómo su ayuntamiento afrontó la crisis, mientras que Sara Dasí, vicesecretaria de Alfafar; Rosa Micó, interventora de Algemesí y Bárbara López, vicesecretaria de Picanya, han ampliado la perspectiva con una reflexión sobre la capacidad de convertir una catástrofe en oportunidad de aprendizaje colectivo.

Retos institucionales y nuevas tecnologías en la segunda jornada

La segunda jornada, prevista para mañana, arrancará con la intervención del profesor Jaime Clemente, profesor de la Universitat Jaume I de Castelló, quien desgranará la simplificación administrativa y los retos que conlleva, subrayando sus implicaciones para el funcionamiento de los gobiernos locales.

Posteriormente, Josep Ortiz y Matilde Prieto, socio de Gómez-Acebo & Pombo e interventora de la Diputación de Alicante, respectivamente, analizarán cómo prevenir responsabilidades contables en la gestión de fondos europeos, incidiendo en la necesidad de aplicar de manera rigurosa los nuevos estándares antifraude.

El debate se enriquecerá con las aportaciones de Ignacio Docavo, arquitecto de Vilamarxant y jefe de la Oficina Técnica; David Herrero, jefe del Servicio de Informática y Comunicaciones de Picassent y José Ignacio Rosat, presidente de honor de la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de Administración Local y jefe de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Valencia, que ofrecerán una mirada externa sobre la labor de los habilitados nacionales, revelando cómo otros cuerpos técnicos perciben su papel en la administración local.

El I Congreso Autonómico de Cosital Comunitat Valenciana cerrará con la ponencia de uno de los primeros habilitados nacionales en apostar decididamente por la transformación digital de la administración pública, Víctor Almonacid,quien abordará el impacto de la inteligencia artificial en las funciones reservadas, destacando su potencial para transformar los procesos administrativos y liberar recursos en beneficio del interés público.

Los representantes de Cosital con las autoridades asistentes al congreso. / Levante-EMV

Clausura e impacto del congreso

La clausura contará con las intervenciones de José Antonio Redorat, director general de la Administración Local de la Generalitat Valenciana, y María Escamilla, presidenta de COSITAL Valencia, quienes subrayarán la trascendencia del encuentro.

El I Congreso Autonómico de Cosital Comunitat Valenciana, celebrado en el marco del centenario de la institución colegial, ha situado a los habilitados nacionales en el centro del debate sobre la innovación administrativa, la transparencia y la capacidad de respuesta ante emergencias, consolidando su papel como engranaje esencial del gobierno local.

El encuentro cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Valencia, la dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, el Consejo General de Cosital y la Asociación Mujeres en el Sector Público. Entre los patrocinadores figuran Grupo MCG, Gómez-Acebo & Pombo, Grupo CGI y Aranzadi La Ley.