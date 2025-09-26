La coordinación en la reconstrucción, punto de choque entre Gan Pampols y Zulima Pérez

Con cierta complicidad en las formas y alguna discreta broma entre ambos, pero con claras discrepancias en el discurso, especialmente en cuanto a la coordinación entre administraciones y a la burocracia administrativa en la reconstrucción de la dana. Esa es la imagen ofrecida ayer jueves por el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y la comisionada para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez; en la mesa de análisis "Dana 29-O: balance de una catástrofe, preguntas y respuestas", organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta.

Expectación había porque era la primera vez que ambos coincidían juntos públicamente. Hace una semana, mantuvieron un encuentro privado, lejos de los focos y sin imágenes; fue su primera reunión de trabajo después de que Pérez cogiera el relevo a José María Ángel después de su dimisión a finales de julio tras destaparse el escándalo por un título falso. Puede, además, que sea la última vez que coincidan porque Gan Pampols dejará el Consell el próximo 4 de noviembre, cuando el president Carlos Mazón remodele el Consell. Además de las discrepancias, no faltaron las quejas del público: sobre las infraestructuras a reparar, como los ascensores o los coches aún desaparecidos; o sobre la falta de alerta en el día de la dana. Algunos aplaudieron tímidamente al vicepresident Gan Pampols y a su tono concreto y técnico.

La creación o no de una Comisión Mixta planeó constantemente el encuentro; tanto antes frente a los medios de comunicación, como después frente al público asistente. El miembro del Consell defendió su funcionalidad y la necesidad de tener un carácter permanente, así como mostrar esa coordinación públicamente; por ejemplo, en aparecer juntos -miembros del Consell y del Ejecutivo- cuando un ministro o el propio presidente visite la Comunitat Valenciana y, en especial, la zona cero de la dana. “Se debe dar una imagen clara de unidad”, defendió. Asimismo, incidió en la importancia de la coordinación entre administraciones y que esta se debe realizar de arriba abajo. "Cuanto más alto es el nivel, más obligación para coordinar frente una catástrofe como la dana", afirmó.

Sin embargo, Pérez ha querido desmentir los “bulos institucionales” sobre la falta de cooperación entre ambas administraciones porque “se lleva realizando desde el primer momento”, aunque no se haya institucionalizado” en este órgano reclamado por el Consell. “Si la comisión es solo para hacerse una foto, no sirve de nada”, expresó.

Agilidad administrativa

Otro de los puntos de fricción entre ambos ha sido el de la burocracia. El vicepresidente Gan Pampols aboga -lo ha hecho otras veces- por instaurar mecanismos “excepcionales” en situaciones de “emergencia”. “Tenemos procedimientos administrativos que son excesivamente farragosos y complejos -, añadió-. Se debe proporcionar la capacidad para resolver mucho más rápido, con más agilidad y con más efectividad”. Asimismo, reivindicó un modelo unificado de los trámites en la Administración.

Frente a esto, la coordinadora de la reconstrucción argumentó que estos se han producido, que se han “dado las ayudas más rápido que nunca”; aunque quiso señalar la importancia de establecer unos procedimientos “garantistas” porque se trata “de dinero público y debe existir un control porque, de darlo sin este, sería pernicioso para el resto de ciudadanos”.

El 70 % del Plan Endavant a finales de año

El vicepresident Gan Pampols expuso las acciones realizadas desde su llegada al Consell y ha expuesto el Plan Endavant y sus cuatro ejes -personas, economía, medio ambiente y asociacionismo-, que ha iniciado entre el 35 y 40 % de sus iniciativas y acciones. Se espera que, para finales de año, estén al 70 %.

Gan Pampols y Zulima Pérez en el Club Manuel Broseta / J.M. López

CHJ y reconstrucción emocional

Uno de los puntos más desarrollados por Pérez fue el de las actuaciones en los cauces, barrancos y ríos, emprendidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a través del Plan de Resiliencia, que cuenta con 530 millones de euros, ampliables. Pérez defendió el trabajo hecho: "Se está actuando para asegurar estos municipios, para que sean más resilientes", ha reconocido; pero ha hecho autocrítica: "Sabemos que con esto no está solucionado el problema, pero hemos de ser sensatos y planificar para lo que va a venir".

La representante del Ejecutivo insistió también en la parte humana porque la "reconstrucción es económica, social y emocional". Y defendió la vía de la "normalidad mejorada", citando un término acuñado por el president Ximo Puig durante la pandemia. "Hay que mirar al pasado para ver y estudiar los errores y aportar soluciones para el futuro", concluyó.