Sanidad defiende el nuevo modelo basado en la eficacia: "El paciente es lo más importante"

"El objetivo principal del nuevo modelo de productividad es el paciente, es a lo que estamos dedicados día a día". Así se expresa la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, sobre el sistema que la Conselleria de Sanidad testará durante el segundo semestre de este año y que persigue la "eficiencia". Como publicó este jueves Levante-EMV, este método premiará económicamente a los médicos -también al resto del personal sanitario- que consigan reducir la lista de espera a menos de cinco días en los centros de salud o disminuir la factura de medicamentos y otro material sanitario.

El departamento de Marciano Gómez ha establecido una serie de baremos adaptados a cada departamento de salud y, en algunos casos, a cada centro, como conseguir que el 70 % de los pacientes con diabetes tengan el nivel de hemoglobina por debajo del 7 %. Los colectivos de médicos y los sindicatos los han tildado de "irrealizables" y "poco realistas". Sin embargo, Suárez defiende lo contrario: que son "totalmente factibles" y "alcanzables" y, además, explica que están basados en "parámetros marcados por guías internacionales y por el propio Ministerio de Sanidad". En este sentido, es clara: "No nos inventamos nada", defiende, a la vez que lista los documentos de referencia: la Guía Práctica del Sistema Nacional de Salud, la 'ADA Standars of Care', 'EASD-ADA Consensus Report' o la 'IDF Clinical Practice Recommendations'. Además, recuerdan que su participación es "voluntaria".

Por encima de los límites en genéricos

Otro de los indicadores establecidos en la resolución del sistema de productividad es la reducción de la factura farmacéutica mediante un incremento de los genéricos y biosimilares. Esto se ha marcado porque "la Comunitat Valenciana no está cumpliendo con los límites que establece el Gobierno central para su prescripción". El Ejecutivo recomienda tomar medidas a aquellas autonomías con una cuota de uso de medicamentos genéricos en receta médica por debajo del 50 % y una cuota de uso de medicamentos biosimilares en el ámbito hospitalario por debajo del 90 %. En la Comunitat Valenciana, están en un 39 y un 77,8 %, respectivamente.

Una farmacia valenciana en una imagen de archivo. / Miguel Angel Montesinos

El objetivo: la excelencia

Suárez contradice a la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), que considera que el modelo no mejora asistencia: "No debería sorprender a nadie que desde la Administración se vele por la mejora de la salud de los pacientes mediante el incremento de la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema, apostando por un modelo que pretende diferenciar a los profesionales reconociendo su esfuerzo por mejorarla”.

En el comunicado, la directora general explica que el objetivo es "buscar la excelencia", a la vez que se ofrecen una serie de "incentivos basados en resultados, calidad y eficiencia" y que se implanta en todas las categorías profesionales, lo que garantiza la equidad entre todo el personal participante”. Con esto último, responden a UGT que criticó la falta de equidad del modelo. Cabe recordar que la prima económica máxima es de hasta 6.000 euros para los gerentes y directores y desciende progresivamente hasta los 960 del personal de categoría AP.