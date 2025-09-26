Tráfico en Valencia: consulta todas las retenciones

Nuevos problemas en el tráfico en Valencia. Según ha informado la Dirección General de Tráfico, hay circulación lenta en la Pista de Silla en dirección Puerto de València y en dirección Barcelona/Madrid. Los accesos a València están practicamente colapasados

En la A-7 en el kilómetro 330 a la altura de Les Simetes, en dirección hacia Alicante, está el carril derecho cortado por accidente.

En la carretera CV-35 desde el km 14 en San Antonio de Benageber hasta el kilómetro 10 en Cruz de Gracia en dirección València también hay circulación lenta. En la V-30 a la altura de la Canyada también hay tres kilómetros de circulación lenta desde el kilómetro 16.2 en dirección Alicante.

Metrovalencia

Por su parte, la línea 6 y 8 de Metrovalencia circula con retrasos.