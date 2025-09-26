Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Valencia: consulta todas las retenciones

Según la DGT, hay circulación lenta en la Pista de Silla y en el acceso a València está practicamente colapasado

La línea 6 y 8 de Metrovalencia circula con retrasos

Imagen de la caravana a la altura de Quart de Poblet en la V-30

Imagen de la caravana a la altura de Quart de Poblet en la V-30 / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Nuevos problemas en el tráfico en Valencia. Según ha informado la Dirección General de Tráfico, hay circulación lenta en la Pista de Silla en dirección Puerto de València y en dirección Barcelona/Madrid. Los accesos a València están practicamente colapasados

En la A-7 en el kilómetro 330 a la altura de Les Simetes, en dirección hacia Alicante, está el carril derecho cortado por accidente.

En la carretera CV-35 desde el km 14 en San Antonio de Benageber hasta el kilómetro 10 en Cruz de Gracia en dirección València también hay circulación lenta. En la V-30 a la altura de la Canyada también hay tres kilómetros de circulación lenta desde el kilómetro 16.2 en dirección Alicante.

Metrovalencia

Por su parte, la línea 6 y 8 de Metrovalencia circula con retrasos.

