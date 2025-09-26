La Universitat de València aborda las "lecciones de la dana, sus luces, sombras y recomendaciones"

Sacar conclusiones, debatir sobre los errores cometidos y abordar recomendaciones. Es parte del propósito de los catedráticos Joan Romero y Ana Camarasa al organizar, desde la cátedra de "Cambio climático, territorio y riesgos ambientales" de la Universitat de València, el seminario "Lecciones aprendidas tras la dana de València. Luces, sombras y recomendaciones". A lo largo de una jornada (el 28 de octubre), expertos, autoridades, empresarios, sindicatos y representantes de las víctimas de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 debatirán en el marco de la Universitat sobre gestión de emergencias y catástrofes, los planes de reconstrucción y demás aspectos relacionados con la peor desgracia que han sufrido los valencianos.

Enseñanzas científicas

El programa matutino lo abrirá la intervención de Samira Khodayar, del Centro de Estudios Amientales del Mediterráneo (CEAM), junto con Ana Camarasa, catedrática de Geografía Física, o Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo. En ese primer bloque se abordarán las enseñanzas que la dana deja para la comunidad científica y se contará también con la participación de Andrés Boix, del departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de València y Teodoro Estrela, en representación de la Confederación HIdrográfica del Júcar (CHJ).

En la segunda parte de la mañana, tomarán la palabra para hacer "balance" los políticos y autoridades directamente concernidas por la dana, como el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. Será también el turno para que intervengan el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, y la comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez.

Turno de empresarios y sindicatos

La programación de la tarde queda reservada, en primera instancia, para los agentes sociales. Así, intervendrán el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, y la presidenta del Institut Empresarial de l'Horta Sud, Patricia Muñoz. En representación de los sindicatos mayoritarios, participarán en el seminario el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, y la secretaria general de CC OO-PV, Ana García.

En el último de los bloques de debate intervendrán Julio Huerta (Fundació Horta Sud), Mercedes Botija (Facultad de Ciencias Sociales), Jorge Fuentes (director del IES Alameda, de Utiel), Irene Fornés (CLER Benetússer) y la periodista Raquel Ejerique. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Rosa Álvarez, será quien pronuncie el discurso de clausura de este seminario.