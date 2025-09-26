El nuevo temario de Valenciano en Bachillerato el curso que viene se basará en “autores de nuestra Comunitat” frente a los catalanes
El Consell excluiría por decreto a los autores catalanes y baleares del temario de la asignatura de Valenciano de Bachillerato, tras una de las propuestas de resolución presentadas por el grupo popular en las Corts
Ni Ramon Llull, ni Salvador Espriu, ni Mercé Rodoreda. Todo apunta a que el Consell excluirá por decreto a los autores catalanes y baleares del temario de la asignatura de Valenciano de Bachillerato. Es una de las propuestas de resolución presentadas por el grupo popular en las Corts al Debate de Política General y que se aprobó, como todo el bloque de propuestas en materia educativa. “Les Corts Valencianes instan al Consell a modificar los currículos de determinadas asignaturas de Bachillerato, con la finalidad de adecuarlos a los currículos básicos establecidos por el Ministerio de Educación”. Así comienza la propuesta de resolución número 3 del bloque.
La exclusión de los autores que comparten ámbito lingüístico pero no proceden de la Comunitat Valenciana se justifica en la defensa de las “señas de identidad valencianas”, una bandera que el Consell de Carlos Mazón ha hecho ondear de nuevo en los últimos meses. A preguntas de este periódico, desde la Conselleria aseguran desconocer todavía si se excluirá totalmente del temario a los autores catalanes y baleares o si se dará prioridad a los valencianos.
Es uno de los elementos del paquete de medidas para modificar los currículums educativos, y las pruebas de acceso a la universidad que han presentado desde el departamento que dirige José Antonio Rovira en las últimas semanas. De hecho, esta propuesta de resolución incluye varias de estas medidas. Se dice, por ejemplo, que esta modificación de los currículums educativos -los temarios- se propone “de cara a la implantación de una Prueba de Acceso a la Universidad única en toda España”.
En el debate ya anunció que iniciaría los trámites para que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de Castellano o Valenciano en la PAU o elegir cuál de las dos notas computa. “Con el objetivo de evitar que, por examinarse de una asignatura más, no puedan acceder a las universidades deseadas y a su verdadera vocación”, remarcó. Pero no es competencia del Consell sino del Gobierno de España.
Además, la propuesta de resolución incluye la modificación del temario para incluir el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España -aunque nunca ha dejado de estar en los libros de texto-. Por último, insta al Consell a cambiar el currículum educativo “preservando las señas de identidad de la Comunitat Valenciana, cambiando, el currículo de Valenciano: Lengua y Literatura, de manera que este se base en los autores de nuestra Comunitat”.
Por decreto
Desde la Conselleria de Educación confirman su intención de que ese cambio esté en vigor el curso que viene. La modificación se hará por decreto. La norma que detalla el temario de las diferentes asignaturas en los diversos niveles educativos es el Decreto de Currículum. El vigente actualmente es el “Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato”, que es el que se podría modificar a través de un decreto nuevo de modificación, o derogar para ser sustituido por otro que incluya a los autores exclusivamente valencianos, el terrorismo de ETA y cualquier otra novedad que la Conselleria decida incorporar.
El decreto tendrá que ser convalidado en las Corts, donde el PP cuenta con la mayoría necesaria con el voto a favor de Vox, y desde el departamento de Rovira explican que pasará por la Mesa Sectorial, donde están representados los sindicatos de Educación. Pero además estos procesos se presentan a la Mesa de la Educación Concertada, Mesa de Padres y Mesa de Alumnos, seguran desde Conselleria.
“Sin Ramon Llull no se pueden explicar determinadas cosas”
Para los profesores, de entrada, es una forma de crear conflicto. Un conflicto en el que se les pone, sin su consentimiento, en primera línea. Desde el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) confirman que en la convocatoria de una de las próximas Mesas Sectoriales está previsto ya tratar sobre la modificación del decreto de Primaria y de Bachillerato. Los sindicatos podrán dar su opinión y hacer sus propuestas pero, en último término, será la Conselleria la que decidirá, sin necesidad de consenso con la representación de los trabajadores. Los sindicatos pueden negociar el articulado del decreto de currículum, pero no los contenidos del temario.
“Están intentando crear, y luego atizar un conflicto donde no lo hay”, considera el portavoz del STEPV, Marc Candela. “Es difícil explicar la literatura valenciana sin autores catalanes o baleares, porque los autores se influyen unos a otros”, considera el también profesor de Valenciano. Pone un ejemplo: “Sin Ramon Llull no se pueden explicar determinadas cosas”. Por eso, cree que muchos de los docentes continuarán mencionando a los autores en clase, por pura necesidad educativa. “Y si por eso me tienen que expedientar, que me expedienten”, destaca. Al final, denuncia, el objetivo es problematizar el valenciano “para que la gente crea que el castellano no está rodeado de problemas y se pase al castellano”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo: Familiares y víctimas de la dana se concentran a las puertas de las Corts y piden la dimisión de Mazón
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Iberdrola avisó a la Generalitat de que declaraba su 'situación de alerta' el día antes de la dana
- Una diseñadora juzgada por malversación en el Hospital General tira de la manta: 'Sergio Blasco era la X
- El 'calvario' diario del transporte público para 300.000 valencianos: Metrovalencia y Cercanías acumulan un septiembre de incidencias
- El filtrador del vídeo de À Punt, 'cobarde mentira' o 'gilipollas': todo vale en las Corts
- Estado del tráfico: Atascos en la V-30 y A-3
- Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura