La Audiencia vigilará «los intentos burdos» de incidir en la causa de la dana

El magistrado José Manuel Ortega Lorente tomó posesión ayer como nuevo presidente de la Audiencia de València con dos gestos que suponen toda una declaración de intenciones: estuvo apadrinado por los magistrados Luis Manglano Sada y Salvador Camarena Grau; e inició su discurso en valenciano. Manglano Sada es actualmente magistrado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y fue el juez instructor del caso Naseiro, que investigó la presunta financiación ilegal del Partido Popular en 1990. Camarena Grau también es magistrado de la sección segunda de la Audiencia de València que durante los últimos años logró ser la sección técnicamente más solvente de las cinco penales que tiene la Audiencia València.

Ortega Lorente optó por el valenciano en la primera parte de su discurso, a pesar de que es oriundo de Madrid. El nuevo presidente de la Audiencia de València comenzó como juez en 1988 en un juzgado de Torrent y, excepto dos años que trabajó en Castelló, ha desarrollado íntegramente su carrera judicial en València. Hasta ahora presidía la sección segunda de la Audiencia de València, responsabilidad que seguirá ejerciendo, a pesar de que tradicionalmente, los presidentes de la Audiencia pasaban a presidir la sección primera. Ortega Lorente se refirió en su discurso a la instrucción de la dana, cuyos recursos ha revisado la sección segunda de la Audiencia de València, que él preside. El nuevo presidente de la Audiencia reivindicó que es «indispensable dejar actuar a los juzgados competentes en los procesos en marcha para depurar las responsabilidades en las que pudieran haberse incurrido desde las administraciones públicas».

Acoso a los jueces

También señaló que «la crítica a la actuación judicial es legítima, es útil en tanto se dirige a señalar deficiencias». Aunque también deslizó un aviso a navegantes. «Cuando la crítica persigue fines espurios, pretende crear climas de acoso a los jueces, por el simple desempeño de su función con independencia y desde el escrupuloso respeto a las normas y los procedimientos, excede de los anchos límites de lo admisible».

«Estrategias distractoras»

El nuevo presidente de la Audiencia de València también señaló que trabajará «por la mejora de la respuesta judicial desde el conocimiento de nuestros fallos de nuestras limitaciones; de igual modo, estaré atento para señalar aquellas ocasiones en las que la crítica legítima se vea suplantada por intentos burdos de incidir en la actividad judicial mediante estrategias distractoras, hiperbólicas o desleales», aseguró. Una advertencia que se produce después de que la magistrada de la dana haya sido perseguida por algunas de las acusaciones de ultraderecha personadas en la investigación de la riada.

Tiempos de polarización

Al inicio de su discurso, Ortega Lorente aseguró: «Vivimos tiempo de cambio. Y de polarización. Y en ese contexto de crisis, parece que tiemblan los pilares de nuestro modelo de convivencia. La confianza en la Justicia, en el Poder Judicial como contrapeso que controla la legalidad, que garantiza los derechos fundamentales y las libertades públicas, exige que se protejan institucionalmente las condiciones imprescindibles para su correcto ejercicio».

El magistrado también señaló que el Poder Judicial «sólo cumple los fines que le legitiman institucionalmente si cada uno de los que lo integramos, jueces y magistrados, podemos resolver con independencia. La independencia judicial es imprescindible para que la correcta aplicación de las normas prime en la resolución del conflicto y para que los involucrados en el litigio, puedan confiar en que quien resuelve no atiende a otros hasta que los que le legitiman como poder».

Por último, advirtió que también es necesario que quienes tienen encomendada la tarea «y nos vemos amparados por las garantías propias de un poder del Estado, ejercemos la actividad de jurisdicción, de decir en derecho, con responsabilidad», apostilló. n