La Diputación impulsa la celebración del Día Mundial del Turismo

Un total de 32 municipios y mancomunidades de la provincia de Valencia han organizado numerosas y variadas experiencias turísticas para celebrar este sábado el Día Mundial de Turismo 2025, que se conmemora bajo el lema ‘Turismo y transformación sostenible’, promovido por la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en las propuestas conmemorativas, "con las que residentes y visitantes podrán conocer mejor y disfrutar nuestros municipios de forma activa, lúdica y con propuestas atractivas y novedosas para todos los públicos".

Los interesados en participar en las actividades programadas pueden consultar el catálogo que las recoge en la web de Turismo de la Diputació de València, a través del enlace https://turisme.dival.es/turist_agenda/dia-mundial-del-turismo-2025/ . En él se ofrece información detallada de cada una de las propuestas, así como los datos de contacto para concertarlas y/o reservarlas, pues la mayoría son de aforo limitado.

Día Mundial del Turismo 2025. / D. V.

Un amplio catálogo de actividades

Las experiencias turísticas han sido diseñadas por los municipios de Ademuz, Albaida, Albalat dels Tarongers, Alzira, Ayora, Bétera, Bocairent, Buñol, Castielfabib, Cullera, El Puig de Santa Maria, Jalance, Llíria, Manises, Meliana, Ontinyent, Riba-roja de Túria, Sagunto, Serra, Simat de la Valldigna, Sot de Chera, Torrebaja, Torrent, Utiel, Xàtiva, Xeraco y Yátova, así como por las mancomunidades de la Costera-Canal, la Vall d’Albaida, y el Rincón de Ademuz, la Ribera del Xúquer y Tierra Bobal.

Visitas guiadas y teatralizadas a yacimientos, castillos y otros elementos del patrimonio arquitectónico; jornadas de puertas abiertas en museos y centros de interpretación; rutas senderistas, cicloturistas e interpretativas por ríos y poblaciones; talleres y degustaciones gastronómicas; experiencias multiaventura; yincanas medioambientales; conciertos y otras actividades relacionadas con el enoturismo y el turismo cultural forman parte de su catálogo de actividades, que se reúnen bajo la etiqueta propuesta para celebrar ese día en redes sociales: #DMT2025. Además, las personas que participen en estas actividades recibirán un detalle promocional de València Turisme, marca turística de la Diputació.