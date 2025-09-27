“El final del franquismo fue muy duro, nunca existió la 'dictablanda'”

Cerveza, fiesta, una canción tras una puerta cerrada. El 20 de noviembre de 1975, la noticia de la muerte de Francisco Franco les pilló a todos repartidos por las cuatro prisiones en las que estaban encerrados. “Nos acabamos todas las cervezas del economato”, reconoce Lucila Aragó. “Pues a nosotros no nos dejaban beber”, subraya Fernando Sierra. En Yeserías, Rosa García y sus compañeras de módulo armaron “una fiesta tan grande que vino una funcionaria a amenazar con que entraría la Guardia Civil”. Estaban tan contentas que, como respuesta, se reían. “Gritábamos: que entren, que entren”. Ángel González no pudo celebrarlo, porque estaba en aislamiento. “Nos llamaban ‘los peligrosos’ y nos dejaban 22 horas al día incomunicados en celdas individuales”. Aun así, pudieron celebrarlo a su manera: cuando los guardias abrían la puerta para dejar el desayuno, “una sopa asquerosa”, por la rendija cantaban, gritando, La Internacional.

Este 27 de septiembre se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo y Aragó, Sierra, García y González participaron este viernes en un acto conmemorativo en el Botànic. Esas balas podrían haberles tocado a ellos, pero les tocó a sus compañeros, en algunos casos, a sus amigos. A la valenciana Lucila Aragó la detuvieron en València y fue encarcelada en la prisión provincial de la ciudad, donde le aplicaron la ley antiterrorista por militar en el antifranquismo. En agosto de 1975, la madrileña Rosa García fue encarcelada en Yeserías y se le aplicó esta misma norma “incluso antes de que se aprobara”, antes de tener que pasar “a la clandestinidad más absoluta” en València. La capital era la casa de Ángel González desde los 70, cuando vino a estudiar. Le detuvieron en octubre de 1975 y estuvo en la Modelo de Barcelona hasta el 77, cuando salió con la primera amnistía.

Fernando Sierra, Rosa García y Ángel González en el Botánico / Miguel Angel Montesinos

“Se ha presentado el fin del franquismo como una dictablanda”

“Llevamos demasiado tiempo escuchando un discurso que ha presentado el final del franquismo como una dictablanda, como si el dictador estuviera ‘chochito’ y la gente viviera bien, pero somos una prueba viva de que eso no fue así”, destaca Aragó. Recuerda que el régimen “empezó asesinando y terminó intentando dar un golpe ejemplar a los movimientos antifranquistas”. Para Ángel González, “la etapa final es casi tan dura como la inmediata posguerra, no por el número de víctimas sino por los métodos usados”.

Rosa García recuerda las torturas, fórmula policial habitual en la época, y los “días en blanco”. “Los primeros días después de que me detuvieran fueron en realidad de secuestro, porque no nos registraban en ningún sitio y nadie nos encontraba”, denuncia. Fernando recuerda la frase que se decía a las mujeres de los hombres juzgados en juicios sumarísimos. “A ver, que pasen las viudas”. El resultado de esa “simulación de juicio” estaba dado de antemano. Del mismo modo, en los consejos de guerra, como el de El Goloso, en el que juzgaron a Sierra la sentencia estaba clara.

Fernando Sierra, Lucila Aragó, Rosa García yÁngel González en el Botánico / Miguel Angel Montesinos

“Los hemos matado, los siguientes sois vosotros”

Con los fusilamientos de Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Ángel Otaegi y Juan Paredes-Txiki en 1975, “el franquismo se quitó la careta”. “La respuesta popular fue la que se pudo, pero sobre todo la hubo a nivel internacional”, recuerda González. De estas ejecuciones, Rosa se enteró por la televisión desde la cárcel. Fernando, por su parte, de la forma habitual: “Sabíamos a quiénes habían matado cuado abrían la puerta del patio y salían los que quedaban vivos y no salían los muertos”. Para Lucila fue especialmente traumático. Estaba en la comisaría de Fernando el Católico cuando unos guardias aparecieron dando voces y golpes en el calabozo. “Gritaban: hemos matado a vuestros compañeros, los siguientes sois vosotros”, rememora.

“Dicen que no hay que reabrir heridas, pero las heridas están abiertas, siguen abiertas y les echan sal”, asegura Fernando Sierra. Por eso, reivindican todos, la memoria histórica no es cosa del pasado, sino de la dignidad del presente y de las sociedades mejores del futuro. Y es una época compleja y, en cierto sentido, agridulce.

“La lucha persistente a veces se abre camino”

“Es verdad que recientemente dos familias de fusilados han conseguido que se reconozca que las sentencias eran nulas y los tribunales ilegales, y eso es un respiro, y es verdad que el impulso memorialista ha conseguido una mejor Ley de Memoria Democrática, pero, a la vez, vemos el auge del fascismo”, resume Lucila Aragó. Para Ángel González, los discursos de la extrema derecha son una reacción: “¿Qué alternativa de vida estamos dando a la juventud? Vivienda, ni se te ocurra. Trabajo, mal pagado”. Las soluciones simples de la extrema derecha se alzan como “lo alternativo o lo contestatario”. Eso sí, Rosa García recuerda que el mantra de que con Franco se vivía mejor es totalmente falso. “Viví la crisis del 73 y está claro que alguno vivía bien, pero no todos”, incide. Pero falta memoria, incide Sierra: “En el Palacio de Justicia de Hamburgo hay una placa en la que la judicatura pide perdón por el apoyo del nazismo, ¿dónde hay aquí algo parecido?”. En cambio, en la Comunitat Valenciana, PP y Vox aprobaron la Ley “de Concordia” que “vuelve a poner en rango de norma el discurso franquista”.

Fernando Sierra, Lucila Aragó, Rosa García yÁngel González en el Botánico / Miguel Angel Montesinos

Antes y ahora, creen todos, hay esperanza. Hasta Sierra, que se reconoce “pesimista”, recuerda haberla sentido, incluso en la prisión. “A los que estaban pendientes de la sentencia de un Consejo de Guerra, en aislamiento, se les dejaba salir al patio solo una hora y separados por 20 metros”, relata. Él y otros los veían desde sus celdas, que daban al exterior. “Los veíamos pasar y a alguno se le ocurrió silbar La Internacional, y se armó un cristo de cojones”, recuerda con satisfacción. “La lucha persistente a veces se abre camino”, coincide Lucila.

“Una lección de dignidad”

Y esas esperanzas, ahora, están puestas más en el ámbito internacional, con la Querella Argentina o los pronunciamientos de la ONU, que en el nacional. “La mirada internacional a veces ha costado mucho, pero tenemos que persistir, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no se pueden amnistiar”, subraya Aragó. Es un mensaje en el que no solo quieren insistir hacia fuera, sino también hacia los más jóvenes. “No sabemos la forma, pero habrá recambio generacional, fijo”, asegura Rosa García. Porque llevan años, décadas, dando "una lección de dignidad".