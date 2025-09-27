La Flotilla se cuela en la plaza del Pilar de València

La Flotilla que va de camino a Gaza para romper el bloqueo se ha colado este sábado en el centro de València, en concreto, en la plaza del Pilar. Compromís ha instalado una pantalla para conectar con las embarcaciones que van camino a Palestina. El contacto ha sido con el barco Sirius, donde están los tres valencianos: Juan Bordera, Sofía Buchó y Simón Vidal. "Estamos viviendo una tormenta de emociones", explica Juan Bordera, que ha calificado el ataque de los drones que sufrieron varios barcos como el episodio "más terrible" de su vida. La conexión se ha hecho de salida hacia aguas internacionales en las que, han dicho, esperan que sea su última salida de un puerto, el de Creta, antes de llegar a Gaza. "Estamos muy emocionados con el apoyo recibido", añade Simón. "Pese a las amenazas y la tensión, aquí tenemos una determinación clara de llegar", indica Sofía. Al final, también ha intervenido la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.