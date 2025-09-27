Las 5.500 llamadas del servicio de teleasistencia de la Generalitat el 29-O no tenían avisos específicos por la dana

El servicio de teleasistencia de la Generalitat realizó el 29 de octubre 5.500 llamadas en las provincias de Valencia y Castellón, 2.349 fueron a personas dependientes que tenían su residencia en municipios afectados por la dana y, sin embargo, en ninguna de estas comunicaciones hubo un aviso específico sobre la situación meteorológica que se estaba viviendo. Ese día fallecieron 37 personas usuarias de este servicio, un 16 % del total de víctimas. La situación cambió los días siguientes, el 30 y 31 de octubre, cuando este organismo activó una ronda de contactos bajo el epígrafe 'campaña meteorológica', mismo motivo bajo el que se hicieron 225 llamadas casi un mes antes, el 4 de octubre.

Son algunas de las cifras del servicio de teleasistencia a personas dependientes del que dispone la Generalitat durante la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales a preguntas parlamentarias del PSPV en las Corts. "Es escandaloso", ha lamentado el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha anunciado la petición de su comparecencia en pleno y comisión y la inclusión de la documentación remitida a la instrucción judicial de la causa. También Acció Cultural PV, que ejerce de acusación popular, ha pedido a la jueza instructora que recabe información de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València sobre el servicio de teleasistencia y los usuarios del mismo fallecidos en las riada.

En estas respuestas parlamentarias la conselleria ha informado que fueron 37 "las personas usuarias del servicio de teleasistencia a personas en situación de dependencia las que fallecieron a causa de la dana de octubre de 2024", el 16 % de los 229 fallecidos en la catástrofe. Este servicio realizó el 29 de octubre 5.500 llamadas en las provincias de Valencia y Castellón. Es una cifra dentro de los márgenes normales. De estas, 2.300 fueron a personas de municipios afectados por la dana, donde la Generalitat cuenta con 17.500 usuarios.

José Muñoz y Rosa Peris informan de las acciones parlamentarias en las Corts sobre la conselleria de Susana Camarero, este viernes. / Levante-EMV

Sin embargo, en ninguna de estas llamadas consta como un aviso específico por la situación meteorológica que se decretó desde la mañana de ese mismo día, cuando Aemet lanzó una alerta roja. De hecho, según admite la conselleria en su respuesta parlamentaria, los operadores de este servicio trasladaron "mensajes y alertas de precaución a los usuarios" durante las comunicaciones rutinarias de ese día tras el parte de la Agencia Meteorológica. Esto es, no hubo un aviso especial ni específico, sino solo una información adicional en las llamadas.

Esta falta de una advertencia específica contrasta con lo que ocurrió dos días después cuando el listado de llamadas realizadas por este área sí tienen como motivo la "campaña meteorológica". Los días 30 y 31, justo después de la riada, el número de llamadas se dispara. En total, el día 30 se realizan 9.800 y casi la mitad, 4.060, son con el motivo "campaña meteorológica". El día 31 de octubre son 7.400 llamadas en total de las que 2.970 son bajo este epígrafe para atender las necesidades generadas por la riada.

"No es un fallo"

Para los socialistas, estos datos demuestran que la Generalitat y su sistema de teleasistencia "tenía capacidad y medios" para advertir de esta circunstancia con un apéndice concreto. "¿Por qué nadie lo activó el 29? Si lo hubieran hecho se podrían haber salvado 37 personas", critica la diputada del PSPV, Rosa Peris. La parlamentaria socialista lamenta que esas llamadas se hicieran "a toro pasado" cuando tenían "los medios" para poder avisar, con un "listado de usuarios" de las zonas afectadas. "Queda demostrado el abandono", acusa Peris que añade que su estupefacción porque el día 29, ante el aviso del parte meteorológico de Aemet, se indicara a los operarios advertir de esta circunstancia, una instrucción que, añade, no siguió el Consell.

Frente a las acusaciones de los socialistas, la conselleria explica que el servicio de teleasistencia no está "para avisar" de una emergencia sino para prestar asistencia. "No hablamos de un fallo, el sistema sirve para lo que sirve, es asistencial, no de emergencia", explica la directora general de Personas Mayores, Beatriz Simón. En este sentido, indica que no tenían información sobre la catástrofe y que quien ha de avisar de son otros organismos como Protección Civil. "No invadimos competencias", añade incidiendo en que este servicio cuenta con 17.500 beneficiarios en la zona dana.