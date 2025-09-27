Los libros de valenciano perderían hasta un 85% de autores si se excluyera a los catalanes y baleares

Del Llibre de Meravelles de Ramon Llull a La Plaça del Diamant pasando por Mar i cel, de Àngel Guimerà, y nada del "Però hem viscut per salvar-vos els mots/ per retornar-vos el nom de cada cosa" de Espriu. La posibilidad, abierta a raíz de una propuesta de resolución del PP en el Debate de Política General, de borrar del temario de la asignatura de Valenciano: Lengua y literatura de Bachillerato a los autores no valencianos supondría eliminar nombres de la talla de Víctor Català (seudónimo de Caterina Albert), Eugeni d'Ors, Joan Brossa, Josep Pla o Josep Maria Espinàs. En tres de los libros de texto de entre los que es más habitual encontrar en las aulas de la Comunitat Valenciana, los autores catalanes o baleares son, o bien mayoría, o bien casi el 50% de las referencias que se enseñan a los estudiantes.

Todo apunta a que el Consell excluirá por decreto a los autores catalanes y baleares del temario de la asignatura de Valenciano de Bachillerato. Es una de las propuestas de resolución presentadas por el grupo popular en las Corts al Debate de Política General, que insta al Consell a cambiar el currículum educativo “preservando las señas de identidad de la Comunitat Valenciana, cambiando, el currículo de Valenciano: Lengua y Literatura, de manera que este se base en los autores de nuestra Comunitat”. Desde la Conselleria de Educación confirman su intención de que ese cambio esté en vigor el curso que viene. A preguntas de este periódico, desde la Conselleria aseguran desconocer todavía si se excluirá totalmente del temario a los autores catalanes y baleares o si se dará prioridad a los valencianos.

El valenciano en Bachillerato

En el modelo de competencias, que es el que rige en la educación Secundaria y de Bachillerato, el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato, especifica las competencias que es necesario adquirir en Primero de Bachillerato (leer, comprender e interpretar textos literarios, relacionar las obras con su contexto histórico y cultural, reconocer rasgos de movimientos y géneros literarios" pero también "valorar el patrimonio literario valenciano y en lengua catalana". También se menciona, como "saber básico", la "tradición literaria en lengua catalana y valenciana".

En Segundo de Bachillerato se mencionan competencias como "comprender la evolución de la literatura valenciana y catalana" y, como saberes, "la visión panorámica de la literatura en lengua catalana y valenciana desde la Edad Media hasta la actualidad", con criterios como "explicar la evolución literaria en lengua catalana y valenciana". El decreto no incluye nombres de autores (ni valencianos ni de otras procedencias dentro del ámbito lingüístico). Solo habla de etapas, géneros, movimientos y de la necesidad de trabajar textos significativos, mientras que la elección de autores concretos queda en manos de cada centro o profesorado, que selecciona obras para las lecturas obligatorias o recomendadas en sus programaciones didácticas.

Los libros de texto

Santillana, Tabarca Llibres y Vicens Vives elaboran y editan alguno de los libros de texto de Bachillerato, para la asignatura de Valenciano: lengua y literatura, más frecuentes en las baldas de aulas y salas de profesores. Sus índices, además, están en general accesibles online. En ellos se hae un repaso de los movimientos literarios y autores que se imparten al alumnado.

Por ejemplo, en el libro de Santillana para Segundo de Bachiller, hay mayoría de autores catalanes: son el 85%. Eliminarlos supondría retirar las referencias a Víctor Català, Joan Maragall o Santiago Rusiñol en el capítulo dedicado al Modernismo, pero también a Eugeni d'Ors en el Noucentisme o a J-V.Foix o Salvat-Papasseit en el apartado dedicado a las vanguardias. En la poesía de postguerra, en ese libro, hay casi un pleno de autores catalanes: Riba, Espriu, Vinyoli y Brossa, solo acompañados por el valenciano Vicent Andrés Estellés. En la narrativa de postguerra, solo nombres catalanes -Rodoreda, Calders, Pedrolo o Espinàs-.

Lo mismo ocurre en el libro de Vicens Vives de Primero de Bachillerato, y en proporción similar. Si se eliminara de sus contenidos a los autores procedentes de otros territorios diferentes al valenciano, no estarían Ramon Llull, ni Pere el Cerimoniós, ni Àngel Guimerà, ni Narcís Oller. En este manual, los valencianos son un 25% frente al resto de procedencias -suman un 75%-. Quedarían los valencianos Ausiàs March, Jaume Roig o Isabel de Villena pero sin Eximenis ni Bernat Metge, por ejemplo.

En cuanto al 'Trellat' de Segundo de Bachillerato de la edtorial Tabarca Llibres, hay mayor presencia de valencianos, un 40%. Están Estellés y María Beneyto en el apartado de poesía de postguerra, Enric Valor en la narrativa de esa época y Joan Fuster y Joan Francesc Mira en ensayo, acompañados por Rodolf Sirera en teatro. Pero sustraer los nombres de catalanes supondría, por ejemplo, acabar con las referencias Espriu, Martí i Pol, Rodoreda o Calders.